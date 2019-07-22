香煙糖入口呼白煙 小學生舉動嚇壞家長





（亞庇21日訊）沙巴州疑出現學生們，流行吸食“香煙糖”的舉動，小朋友“吞雲吐霧”的畫面，嚇壞了不少家長們。

一則視頻近日在社交媒體廣流，視頻中3名身穿校服的小學生，熟練地將“香煙糖”零食放在嘴里吮吸，再吐出白煙。

這段長約53秒的視頻，可聽到男學生告訴拍攝者，他們每天都要吸上一包“香煙糖”。

3人還一再示範如何像大人般“吞雲吐霧”的方式，視頻中亦看到男學生的嘴唇都被“香煙糖”染紅。

據視頻上傳者帖文聲稱，這3名學生來自吧巴鎮一所國小，這種“香煙糖”被稱為Smoke Candy或Ghost Candy，在吧巴鎮商店熱賣中，尤其深受五、六年級學生歡迎。

據知，“香煙糖”外型是一包包水果味粉末糖，用吸管將粉末吸進嘴里，便可吐出白煙，每包僅售50仙。

沙巴副首長拿督斯里馬迪烏斯登敖也在個人臉書帖文聲稱，在斗亞蘭鎮可輕易買到這些“香煙糖”。

他提到，雖然不清楚“香煙糖”會對健康帶來多大危害，但此類零食容易引發學生從眾心理，或可能染上吸煙的惡習。

他認為，此“香煙糖”應馬上下架，不應繼續販售。

另一方面，沙州教育局總監米斯提琳拉丁證實，吧巴衛生局官員已在4天前（17日 ）發函給教育局吧巴區辦事處、大馬社會發展局（KEMAS）、宗教與義務班（KAFA），指示吧巴區學校的校長及教師通知學生停止繼續購買“香煙糖”。

根據衛生局信函，“香煙糖”因沒說明食品添加劑含量，已抵觸了1983年食品法令第11（1）（g）條文。

在斗亞蘭區，當地教育局官員也已到鬥亞蘭及擔波羅里商店檢查，暫時還未在當地發現有出售上述產品。