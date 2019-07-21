林冠英：希盟講到做到 先搬新廊華小再建沈小

（馬六甲21日訊）財政部長林冠英指出，希盟政府沒有擱置增建與搬遷華小事宜，有關興建沈慕羽華小一事，政府是先希望解決原有的東甲新廊華小搬遷事宜，再依照當地華社的需求興建沈慕羽華小。

他說，是項決定是獲得沈慕羽華小建委會的同意，因為考量到東甲新廊華小搬遷至巴西古當馬賽城，距離將興建的沈慕羽華小只有2公里。為避免兩校互搶學生或導致其中一間學校成為微型華小，因此建議在2019年先完成新廊華小搬遷工作，讓該華小在2020年正式上課。

“政府明白華教人士的擔憂，但希盟政府一定講到做到。”

他希望，華教人士能夠與政府一起合作，完成沈慕羽老先生的願望，讓華校百尺竿頭，更進一步，百家爭鳴，百花齊放。

“對於我國的華文教育，希盟政府是秉持著母語教育是聯邦憲法保護的基本人權，所以一定要讓華文教育辦得更好、辦得更強、辦得更棒，不忘記及辜負沈老的期望。”

林冠英是昨晚出席在培風中學由沈慕羽書法文物館舉辦的“士志有鄰”沈慕羽106歲冥誕暨逝世10周年紀念晚宴致詞時，如是指出。

他強調，新政府在短短不到一年內，一共撥出了2000萬令吉，供13所增建及搬遷華小用途，而前朝政府拖欠國民型中學的1500萬令吉，也在短短幾個月內就將撥款發放出去。

希盟撥款不婆媽

除外，在2018年11月2日公布的國家財政預算案時，宣布撥款1200萬給全國獨中。今年初，也同時首次撥款給新紀元、韓江及南方3所民辦大學學院各200萬令吉。

他說，在上任不久，也馬上批準了豁免《馬來西亞華文獨中教育藍圖》教育發展基金500萬令吉籌款所必須徵收的85萬3000令吉稅務，讓華教和氣生財。

“希盟政府撥款不會婆婆媽媽，優柔寡斷，而是當機立斷。就如華裔中小學企業貸款，2018年至今已經撥出了1億令吉。”

他指出，希盟政府接受批評，還沒做好的，會一步步做好。至於未落實的課題，如承認統考一事，他希望選民請給政府一些時間，他知曉如果沒有實現，就會被選民懲罰。