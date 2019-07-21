88非政府組織 要求政府別更新萊納執照

（吉隆坡21日訊）萊納斯稀土廠營運執照將在今年9月屆滿，內閣預料將在近期針對該廠是否可以繼續在大馬營運作出最終決定之際，88個非政府組織今日強烈要求希盟政府不要更新萊納斯的營運執照，並預料會有更多組織加入請願行列。

他們也挑戰任何一個要允許萊納斯在大馬運作的部長及公務員，先把萊納斯的廢料填滿自己的後院，再填滿布城及浮羅交怡。

“拯救大馬委員會”主席陳文德今日在新聞發布會上說，他們希望內閣在做出最終決定前，首相敦馬哈迪可以先和非政府組織會面了解他們的看法，他相信政府不知真相。

震驚部長支持企業利潤

“我們對一些部長以大馬環境及健康為代價支持企業利潤的做法感到震驚，我們去年5月9日投給希盟，是為了打造廉潔及可持續性的大馬。”

他解釋，數個非政府組織在上期國會開始的3個星期之前，致函要求與首相會面，但至今仍沒有下文，他們會在近期再次發出提醒信函，希望首相在未來3個星期內和他們會面，也希望透過媒體向首相傳達此訊息。

“馬哈迪與萊納斯廠首席執行員會面，聽取他們單方面的意見，對我們而言不公平，所以我們希望首相也能聽取我們的意見。”

陳文德表示，他們對敦馬哈迪5月訪問日本時發表允許更新萊納斯準證的聲明感到意外。

“散播放射性廢物會危害更多人民的健康，難道馬哈迪更著迷於萊納斯及其有毒投資，而人民的健康和環境對他來說不重要？“

他說，他們也對一些部長的言論感到驚訝，包括企業發展部長禮端尤索夫曾指不能隨意強迫別人把廢料帶回去；而水務、土地及天然資源部長希維爾則表示，預計稀土業未來能為我國經濟貢獻7000億令吉。

他說，大馬人努力辛苦工作繳稅給政府，希望的是擁有及給下一代一個安全與不需要對未來感到憂慮的環境。