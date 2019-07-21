放眼全國設111台AED 首相鼓勵支持聖約翰救傷隊

（巴生21日訊）馬來西亞聖約翰救傷隊放眼在全國各地的公共場所，安裝111臺自動體外心臟除顫器（AED），而目前已獲得贊助50臺自動體外心臟除顫器，當中25臺是由雙威集團贊助。

50臺已獲贊助

首相敦馬哈迪於昨晚出席馬來西亞聖約翰救傷隊在巴生福建會館舉辦成立111周年慶晚宴、第32屆馬來西亞新加坡急救與護理比賽及第一屆亞太區青少年急救比賽時，也為“全國自動體外心臟除顫器計劃”主持推介禮。

馬哈迪在致詞時說，若能掌握急救知識，一旦有人受傷就可以在緊急時刻伸出援手，尤其是在醫護人員抵達前的及時援救，甚至還能挽救生命，政府因此鼓勵人民掌握急救的知識。

他也贊揚聖約翰救傷隊在急救上的各種付出，譬如設有急救設備，以及栽培新一代年輕人學習急救與護理的知識。

他說，通過急救訓練，這群年輕人不僅學會急救，也從中建立領導能力、團隊精神、毅力及人際關系，也擁有善良與同理心。

他鼓勵全民支持聖約翰救傷隊等組織，一起為社會上需要幫助的群體獻力。

另外，馬來西亞聖約翰救傷隊全國總指揮官拿督賴斯明說，該組織在衛生部計劃立法於全國一些公共場所強制安裝AED後，便積極地與贊助商和合作夥伴在公共場所裝置AED。

“我們也同時安裝液晶電視播放AED的操作方式，借此提高民眾的急救意識。”

出席者包括衛生部長拿督斯里祖基菲里阿末、雙威集團顧問雷蒙納瓦勒南。