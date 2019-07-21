安華強調 “我和阿茲敏同隊伍”

（芙蓉21日訊）公正黨主席拿督斯里安華今日強調，他與阿茲敏依然還是同一隊伍。

“阿茲敏是署理主席，我們必須在同一個團隊工作、開會及討論…他在黨選中受到委託。”

藍眼120領袖簽署提案 20人缺席或補簽

（波德申21日訊）公正黨主席拿督斯里安華指出，公正黨領袖幹訓營今年大會提案共獲120名領袖簽署，惟其中20名領袖因為缺席而沒有簽署提案。

盡管安華沒有在場明確表明該20人的身分，但據了解，公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏因缺席，而沒有出現在簽署名單中。

不過，該黨仍會向缺席的20名領袖寄出有關提案，給予他們時間仔細詳讀後，再決定是否補簽這份提案。

事後，針對媒體詢問安華，是否會繼續與阿茲敏保持合作，安華強調，阿茲敏始終是公正黨的署理主席，所以他會繼續以一個團隊的方式合作。

另外，針對這次的領袖幹訓營後，將會給公正黨帶來什麼區別，安華則強調，作為一名領袖，自己有責任解決所有問題。

“如今，人民需要我們（公正黨）繼續前進，有些問題只會帶來負面的影響，而我，只會以正面的態度看待所有問題。”

此外，他經常勸告所有領袖，應該專注在人民課題上，而非糾結在小事小節上。

安華也透露，這次幹訓營中主要是聆聽領袖們的意見，至於缺席的領袖，也有給予大會合理理由，其中包括2人入院、2人出國公幹及2人生病。

建議設績效指標

他指出，自己在這活動中，也與所有領袖達成共識，並聆聽基層們的聲音，以帶領公正黨繼續前進以及為民奮鬥，同時也履行競選宣言。

他也會建議為公正黨人民代議士，設立績效指標，確保所有代議士都在真正為民服務，而這項績效指標的報告，也會直接匯報給首相敦馬哈迪。

此外，安華也補充，針對土團黨通過讓非穆斯林加入土團黨的決定，他則以開放態度看待事情，對此事表示正面看法。

賽夫丁：嘗試說服 阿茲敏最終還是沒來

總秘書賽夫丁指出，大部分缺席領袖都有致函及電郵告知缺席原因，而關於阿茲敏的缺席，他也事前嘗試說服對方出席，惟他最終還是沒來。

“我最後一次與阿茲敏秘書取得聯系，是在上周五，其秘書確認是不能出席這次幹訓營。”

他強調，自己有做好跟進的責任，但是對方有自己缺席的理由，大會唯有給予尊重。

他說，這次的幹訓營參與反應令人鼓舞，討論內容也非常正面，主要是全力主持安華繼續領導公正黨前進，並成為希盟的棟梁，同時鞏固黨務及加強紀律問題。