佳日星：葛尼水岸40英畝填海地 將招標設公共空間







（檳城21日訊）檳州地方政府、房屋及城鄉規劃委員會主席佳日星說，葛尼水岸（Gurney Wharf）40英畝填海工程將在今年9月完成，州政府緊接下來將公開招標，將之建設成集飲食、休閒及綠肺於一體的公共空間。

佳日星今天召開記者會時說，目前在新關仔角岸外如火如荼進行的填海工程共佔地131英畝，其中40英畝將用作打造葛尼水岸公共空間。發展商在今年9月完成這40英畝填海工程後，將在今年末季把該地段交給州政府。

“州政府收到這40英畝地段後，接下來的3月將公開招標，詳細設計葛尼水岸公共空間的設施。州政府計劃打造的設施包括飲食中心、海濱漫步區、濕地、人造沙灘、無障礙設施、兒童遊樂設施、滑輪公園及水上德士碼頭。”

打造檳新地標

他預計，葛尼水岸公共空間的建設成本將達1億8000萬令吉，需時18至24個月完成建設。他相信，待葛尼水岸公共空間完成建設，將成為檳城新地標，世界級海濱公園，民眾休閒新去處及吸引遊客的旅遊新亮點。

根據過去數年州政府的說法，葛尼水岸公共空間將佔新關仔角岸外總共131英畝填海地中的60英畝；而根據佳日星今日的說法，葛尼水岸公共空間的面積卻是40英畝。

佳日星被詢及此事時回應說，自他接手負責葛尼水岸計劃，公共空間的面積就是40英畝。但他指出，該處陸續填好的全數131英畝填海地都將屬於州政府。州政府有意把另16英畝填海地納入葛尼水岸公共空間。

另外，佳日星指出，在檳城進行的填海計劃引起各界迴響，其中檳島南部填海計劃近期更是引起了相當大的反對聲浪。但他認為，只要符合法律條例等條件，填海工程是可以進行的。

他說，州政府於2016年為葛尼水岸填海計劃進行公共調查，調查結果顯示，此計劃獲得逾95%受訪民眾贊同和支持。

他也說，葛尼水岸是州政府重點項目。州政府委託國際知名繪測顧問公司Grant Associates負責草擬概念大藍圖。該公司曾參與多項國際工程，包括新加坡濱海灣花園。

出席今日記者會者包括檳島市長拿督尤端祥、秘書拿督安南、工程部主任拉占德蘭及檳州首長機構副總經理峇拉蒂。