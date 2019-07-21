暖心 背上下樓出錢租房 青年助人不分膚色

（檳城21日訊）41歲馬來青年在醫院認識一名無親人探望的華裔老伯，雖然只是一面之交卻向老伯伸出援手，老伯出院時他放下工作把對方接回家，甚至背著老伯爬上位於三樓的住家，發現老伯家情況惡劣後又打算自掏腰包為老伯租房間。他的愛心和不分膚色的舉動，感動了菩提馨園院長陳瑞萬，該園也因此決定收留這名老伯。

記者找到這名馬來青年Ris，他向記者說了一句話：“對我來說沒有膚色之分，我只知道我們身上都流著一樣的血，是人，都應該及時向需要的人伸出援手！”

Ris是於最近在檳城醫院探訪友人時認識這名無法行動也無親人探望的華裔老伯，雖然只是一面之交，但Ris卻決定向老伯伸出援手。

老伯出院時無人接送，他特地放下工作把老伯接回家，甚至背起老伯爬上位於三樓的老伯住家，打開門後他已滿身是汗，氣喘如牛。

背老伯上樓助找住所

他在老伯的小房子中嗅到了強烈的臭味，發現房內雜亂骯髒，馬上想到，行動不便的老伯日後要如何爬上三樓？

他於是向菩提馨園求助，希望這看起來已70多歲的老伯，能有一個更好的居所。而青年回家後還找來姐姐商量，最後決定在他們家附近租一間房間給老伯以方便照顧。

馬來青年的愛心和不分膚色深深打動了菩提馨園院長陳瑞萬。陳瑞萬說，這是第一個馬來人向他求助。

多次遊說才答應受訪

通過陳瑞萬的介紹，記者找到了Ris，Ris原不願上報，他認為做善事幫人是天經地義的事，經多次遊說才答應受訪。

Ris是名全職的Grab司機，來自檳城。他說，他不久前到醫院探望因車禍而入院的友人，72歲的黃金獅剛好躺在友人旁邊的病床。當時他發現老伯無人探望，因跌傷了無法行動。

他說，他對素不相識的老伯如此熱心，是因為老伯有一雙很像他祖母的眼睛，讓他有股莫名的親切感。

“慶幸老伯懂得講英文，所以我們就親切的交談起來。但當我一問起老伯的家人時他就馬上流淚不願深談，過後我對此一字不提。”

放下工作送老伯回家

知道老伯沒親人，於是Ris就給護士留下電話號碼，拜託護士如果老伯有任何情況可以聯絡他。

3天後護士打電話告訴他，老伯要出院但無人接送。於是Ris馬上放下手邊工作赶往醫院並把老伯接回家。

讓他心酸的是，老伯要出院時連一件衣服也沒有，只有一件破爛不堪的短褲，還要向醫院借衣服才能出院。

而當他把老伯載到他位於柑仔園的住家時才發現，老伯家在三樓，沒電梯得爬樓梯。

“老伯無法行動，我只好背起他爬上三樓。那時我一邊爬樓梯一邊在想，行動不便的老伯這些年是如何生活，多不方便。”

Ris打開老伯的房間後發現環境非常惡劣，老伯只租住其中一間小房，房內又髒又亂，隔房都住著印裔租戶，老伯房內還有股強烈的臭噁味，讓他心酸不已。

“老伯房內也沒有可吃的食物，我原本想給他一點錢叫他叫人幫他買食物，但老伯告訴我，千萬不要給他錢，因為這裡有人會偷他的錢，他就曾經連身份證也給人偷走了。”

全家都樂於助人

走出老伯的家，Ris非常難受，他不知可為老伯做些什麼，打聽後他去了菩提馨園見了陳瑞萬。他回家後和姐姐商量，決定在住家附近租一間房間把老伯住以方便照顧。

Ris在一切都安排好後，想不到隔天就接到陳瑞萬的好消息，讓他又驚又喜。

他說，他和姐姐都愛幫助人，那是因為他們有一位愛助人的母親。

“我母親是一間特殊兒中心的主管，我很小就跟母親到特殊中心與孩子們一起玩一起成長，對於不幸者我比其他人還要有感觸，會想幫助他們。”

陳瑞萬：Ris愛心讓人動容

陳瑞萬說，剛好他可以騰出一個空位，最主要是這馬來青年的愛心真的打動了他。

“我處理過這樣多年個案，這馬來青年的愛心是讓人動容的。跨越種族，對一個毫無關係的陌生人他也如此付出，人間真的有愛，我好欽佩他，這青年值得贊揚！”

陳瑞萬說，Ris還要自掏腰包為老伯提供住所並照顧，這份決心和愛心很難得。

青年來找他後，陳瑞萬當天下午就聯同光大區州議員鄭來興助理一起到黃金獅的住家探訪。

現年70歲的表弟林先生為了照顧跌傷的黃金獅，每天氣喘喘地爬上三層樓給表哥送飯菜和處理大小便。

林先生說，老伯原有個幸福的家，有1女1兒，但30年前太太卻帶著2名孩子離開了他，從此就沒回來過，老伯滿滿思念，一人孤獨生活至今。

“金獅以前是在中路幫人捧四果湯的，2年前失去工作後就向人乞錢過活。上個月在咖啡店失足跌傷，我把他送到醫院，他無法行動後我就去照顧他。”

林先生說，黃金獅已租住該處12年，每月房租100令吉，2年前他失去工作後就交不出房租，幸好屋主也是一個好人，沒交租金1年多都沒把他趕走。

“這30年來他的孩子也沒回來看過他，金獅當年可能也做錯事，但也悔過了，這些年我一直照顧他是因為他是個親切的人，是好人。”

他一直憂心表哥的未來，如今看到有老人院願意收留，他也放心了，他非常感恩Ris和陳瑞萬的幫助。