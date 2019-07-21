參加Fit Malaysia大隊 少年障友滑板行5公里





（大山腳21日訊）身殘志不殘，一名先天身障的14歲巫裔青年諾法利斯，今日在Fit Malaysia檳城站活動上以手代腳，推著滑板與競跑者一起完成5公里路程。

諾法利斯穿起手套，用手驅動滑板前行，跟著大隊一起“競跑”，速度一點也不輸常人。

最後，諾法利斯跟著也在競跑的青體部副部長沈志強、檳州青年與體育委員會主席孫意志以及武拉必區州議員王麗麗一起衝線，完成創舉。

這也是諾法利斯首次用滑板完成競跑，他是因為天生雙腳萎縮，必須用滑板代步。

配合上述由青體部所舉辦的Fit Malaysiai活動而來到柏迪路綜合體育中心的青體部部長賽沙迪也稍來好消息，他將撥款維修及提升該體育中心。

他今早在開幕致詞時說，今早的活動是繼雪蘭莪、登嘉樓後，最多人參與的一場。

孫意志說，今日參與者近2萬5000人，希望參與者在活動後，仍保持健康的生活習慣。

大會也推介Fit Malaysia的主題曲《Let's Get Fit》，演唱歌手沙米爾更大膽邀請賽沙迪上台一起共舞，掀起全場高潮。

賽沙迪在稍後的記者會上說，撥款來維修及提升柏迪路綜合體育中心的金額未定，有視予威省市政局所提呈的申請書。

詢及撥款是否惠及其他縣的體育館，他說，先階段先給予柏迪路綜合體育中心，而他也將會與官員討論會否移師到其他的體育館舉辦大型活動。

他認為，柏迪路綜合體育中心的位置非常好，甚至吸引力來自吉打的人民參與，這是一個好的現象。

此外，他也透露他將在來臨的黨選中，捍衛土團黨青年團團長一職，他表示該黨是民主政黨，不拒絕任何人競選。