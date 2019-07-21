勿忘明福10週年公祭 趙麗蘭：別只說請行動







（雪蘭莪．士毛月21日訊）“今天的公祭，我只有一句話：別再只是說話，請行動。”

趙明福胞妹趙麗蘭，今天在“勿忘明福”10周年公祭簡單直接地表達趙家的訴求。

她在公祭活動上，在民主行動黨眾領袖面前，哽咽地喊話：“十年來，我們已經說得太多聽得太多，現在我們只要求行動，還明福公道。”

話說完，她也忍不住淚灑當場。

過後在記者會上，趙麗蘭說，他們於過去一年看到政府並沒有跟進警方和總檢察署工作，連調查方向也不聞不問。

盼設特別監督小組

她因此希望政府設立由數名國州議員及律師公會代表參與的特別監督小組，緊密與警方與總檢察長署跟進明福案，並要求匯報。

她說，他們希望政府能從刑事角度調查此案，包括302（謀殺）條文、304（誤殺）條文及捏造供詞等，擴大調查範圍，把以逮捕兇手歸案。

趙明蘭也希望政府調查涉案的5人，公開傳召他們，還原事發真相。

“我們呼籲政府遵守10年的諾言，與趙家同在，查到水落石出為止。”

她感謝行動黨和希望聯盟成員黨部長、各州行政議員、國州會議員、趙明福民主基金會員、一直在背後成為趙家後盾的黨員、各團體和關心趙家和明福案民眾的到來，十年堅持且一路陪伴為趙明福討回公道。

“我們一開始也是很著急，民眾也都說給政府時間，但過去一年了還沒采取行動，我們想要看到的是結果，而非空等。”

趙麗蘭對網民指責政府在趙明福事件上毫無表現，她說：“與其埋怨政府拖延時間，不如我們一起跟進這個案件。”

多名行動黨領袖出席趙明福10周年公祭，包括行動黨元老林吉祥、秘書長兼財政部長林冠英、主席陳國偉、副主席兼通訊及多媒體部長哥賓星、國際秘書兼教育部副部長張念群、政治教育主任兼國防部副部長劉鎮東、武吉牛汝莪區國會議員兼趙明福家屬代表律師藍卡巴星、行動黨武吉免登國會議員方貴倫、中委劉天球和史里肯邦安州議員兼公祭活動籌委會主席歐陽捍華。

警方也有代表出席在士毛月富貴《世外桃源》墓園進行的公祭，出席者合共約200人。除了趙麗蘭，趙明福父親趙亮輝、母親張秀華和胞兄趙明基也都出席。

2009年7月15日，時任雪蘭莪州行政議員歐陽捍華助理的趙明福，以證人身分被帶往雪蘭莪州反貪會總部協助調查一宗關於選區的撥款事件後，就此一去不復返，他於次日被發現離奇臥屍在反貪會5樓陽臺，轟動全國。從召開驗屍庭、設立皇委會、民事賠償、警方設立特別小組到改朝換代後重新開檔調查，趙明福的死因時至今仍是一個謎。

林冠英：行動黨從不退縮

林冠英在趙明福10周年公祭致詞時說，在為趙明福討回公道的路上，行動黨從不曾退縮與放棄。

“我們不會放過兇手，也不會放棄趙明福。”

他表示，在改朝換代後，內閣決定翻案，總檢察長和反貪會主席也在調查方面采取積極態度，並希望大家給他們一些時間去處理。

他說，獲得總檢察長支持成立的獨立警察投訴及行為不檢委員會（IPCMC）法案，料可在下次國會通過，這也是趙明福冤案的一項爭取成果。

他重申，行動黨會永遠跟趙家站在一起，找出當年真相。

王詩棋：犧牲沒白費

另外，無拉港區州議員王詩棋在代表行動黨致公祭詞時說，趙明福的犧牲並沒有白費，他在建國路上永遠是我們最明亮的引路燈。

“希望你在天之靈一直保佑我們，讓我們無論在任何情況之下，都能莫忘初心、勇敢前進。”

她說，行動黨這10年來風雨不改，每年都前來為趙明福鞠躬致敬。

“有的人走了，他還活著。盡管明福已經離開了我們十年，但我總相信，你與其他在改革路上無奈提早離開的同志一樣，以另一種方式守護著我們、守護著馬來西亞。”

王詩棋表示，改朝換代不是一個童話故事的美好結局，而是民主傳奇的其中一章轉折篇章。

“IPCMC成立後，我們會盡力杜絕扣留室死亡案件，並確保揪出執法機構貪汙濫權、貪贓枉法的害群之馬，不再讓無辜者含冤而終，也保障我們的未來可以安居樂業、國泰民安。”

藍卡巴星：總警長角色重要

武吉牛汝莪區國會議員兼趙明福家屬代表律師藍卡巴星表示，全國總警長拿督斯里阿都哈密在調查趙明福墜樓案中扮演關鍵角色。

他說，趙明福案件已援引《刑事法典》342條文（錯誤囚禁）重新開檔，而總檢察長湯米湯姆斯也表示調查絕不僅限於錯誤囚禁的範圍。

但他也說明，總檢察署不是調查機構，只有在接獲警方所提呈的調查報告後，他們才可以展開行動。

他在記者會上展示一封湯米湯姆斯所寫的誌期7月8日信函說，湯米湯姆斯表示，若警方搜集足夠證據證據，將會確保向涉案人士采取應有行動。

湯米湯姆斯也在信中提及，雖然曾經召開驗屍庭、設立皇家調查委員會、為家屬展開民事賠償、警方設立3個特別調查小組，但趙明福的死因以及牽涉其中的人士，卻至今仍無法確認。

藍卡巴星說，他將於未來兩周內與阿都哈密會面，了解案件最新的調查進展。

“342條文只是開始，只有總警長有權力擴大調查範圍，並往正確的方向進行調查。”

根據湯米湯姆斯的信件，他經與阿都哈密和反貪會主席拉蒂法會面，雙方都同意合作，以盡快解決這個耽誤已久的案件。

拉蒂法於7月19日與趙明福基金會代表會面時承諾，在含有刑事因素的調查方面，反貪會將全面配合警方的調查行動。