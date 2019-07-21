“勿忘明福”10周年公祭 胞妹：別說話 請行動







（士毛月21日訊）“今天的公祭，我只有一句話：別再只是說話，請行動。”

趙明福胞妹今日在“勿忘明福”10周年公祭活動上致詞時，以“別說話，請行動”，簡單直接地向政府喊話。

“十年來，我們已經說得太多聽得太多，現在我們只要求行動，還明福公道。”

趙麗蘭較後在新聞發布會上指出，他們在過去一年看到政府也沒有跟進警方和總檢察署工作，連調查方向都不聞不問。

對此，她希望政府設立由幾個國州議員及律師公會代表參與的特別監督小組，緊密與警方與總檢察長署跟進明福案，並要求匯報。

“我們希望政府能以刑事角度被殺調查此案，包括302、304和捏造供詞等，擴大調查範圍，把兇手逮捕歸案。”

另外，她也希望政府調查涉案五人，公開傳召他們，還原事發真相。

“我們呼籲政府遵守10年的諾言，與趙家同在，查到水落石出為止。”

她感謝行動黨和希盟成員黨部長、各州行政議員、國州會議員、趙明福民主基金會員、一直在背後成為趙家後盾的黨員、各團體和關心趙家和明福案民眾的到來，十年堅持和一路陪伴為趙明福討回公道。

“我們一開始也是很著急，民眾也都說給政府時間，但過去一年了還沒採取行動，我們想要看到的是結果，而非空等。”

對於網民指責政府在趙明福事件上毫無表現，趙麗蘭回應：“與其埋怨政府拖延時間，不如我們一起跟進這個案件。”

行動黨一眾領袖今日紛紛出席趙明福公祭，包括行動黨元老林吉祥、秘書長兼財政部長林冠英、主席陳國偉、副主席兼通訊及多媒體部長哥賓星、行動黨國際秘書兼教育部副部長張念群、政治教育主任兼國防部副部長劉鎮東和趙明福家屬代表律師藍卡巴星。

今年公祭在士毛月富貴《世外桃源》墓園警進行，同時迎來方代表出席，全體出席者約有200人。

林冠英在致詞時強調，行動黨在為趙明福討回公道的路上，從不曾退縮和放棄。

“我們不會放過兇手，同時也不會放棄趙明福。”

他說，內閣在改朝換代後決定翻案，總檢察長和反貪會主席在調查方面也採取積極態度。

“我希望大家給他們一些時間去處理，總檢察長也支持成立獨立警察投訴及行為不檢委員會（IPCMC）。

“我認為下次國會就會通過這項法令，這也是趙明福冤案的一項爭取成果。”

他重申，行動黨會永遠跟趙家站在一起，找出當年真相。