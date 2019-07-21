深夜返港就醫 任達華 手傷較嚴重 恐2度手術

（香港21日訊）64歲任達華20日早上於中山出席商業活動時遇襲，被一名男子刺傷腹部及右手4只手指，消息震驚娛樂圈。行兇男子施襲後被現場保安制服，華哥被送往醫院接受手術，幸好沒有傷及重要器官，情況穩定；太太琦琦立即由北京趕往中山，當晚華哥乘坐醫療專車返港接受治療。

華哥結束手術後，向經紀公司提出回香港的要求，原因是有認識的醫生，公司立即為他安排醫療專車。華哥乘坐的醫療車當晚抵港，約10時16分到達醫院，現場有大批傳媒，醫院公關之前為免混亂，在兩旁架起鐵欄。

他的太太琦琦早他半小時乘七人車到醫院打點，女兒任晴佳未有下車，隨後坐車離開。華哥躺在擔架上被送進醫院，他戴著口罩及藍色醫療帽，雙眼緊閉養神，現場媒體和民眾都為他加油打氣，目前人在ICU病房（加護病房），霍汶希探視完華哥後表示，醫生希望不要打擾他休息，所以先行離開，但有安排3名保安人員留在醫院，而因為手指傷勢比較嚴重，要等醫生的檢查報告出來後，再討論要不要手術或腹部2度動手術。

全面停工

華哥出席活動的主辦單位發聲明向任達華道歉，並承諾會進一步加強保安。英皇高層霍汶希被問到這次是否有經紀人及其他助理陪同華哥出席？經過這次事件，日後藝人在中國出席活動會否加派人手？或要求大會增強保安？她說：“一般活動我們都有經紀人和助理出席，會跟住藝人，而活動會有當地保安，這次實在很難預測到他（疑犯）會在其他人上台時，他亦跟住上台，因其他人不知道他是否上台合照的公司人員，這個是意外，將來會繼續加強保安。”華哥醫療費用，英皇會全數負責。

華哥遇襲消息傳到世界各地，除了亞洲多個地區傳媒有報道，BBC、美聯社等英、美媒體都有報道。英皇娛樂就華哥遇襲事件發表聲明，表示極度震驚，對兇徒行為予以強烈譴責。有賴公安機關盡快查出真相，將相關犯案人士繩之於法，英皇亦定必對任何以非法及暴力手段傷害任達華的肇事者追究到底。