登國際CFA貓展 獨眼貓魅力獲第6名

（瓜拉登嘉樓20日訊）一對好心夫婦在巴剎帶回一只右眼受細菌感染的流浪貓，並帶牠去看獸醫治療眼睛，盡管右眼必須割除眼球保命，但在夫婦倆細心照料下，牠如今成為健康活潑的家貓，並多次參加貓展，釋放獨特魅力。

右眼細菌感染割除保命

這只名叫“Ungkalicious”的公貓遠從馬六甲前來登州參加2019登州國際CFA貓展，在家貓組當中，贏得第6名。

“Ungkalicious”是爪哇語，意思是頑皮、倔強的意思。牠的主人莫哈末菲茲受詢指出，他和太太羅茲達於2011年在阿羅牙也巴剎看到當時只有約2個月大的流浪貓，當時牠的右眼腫大，眼球突出流血。

“我們帶它去看獸醫，獸醫說它的眼睛受到細菌感染，需要動手術割除右眼眼球，不過獸醫也說它的生存率只有50%，因為太過年幼，可能身體承受不了，但不動手術肯定會死。”

他說，既然動手術會有一線生機，他與太太同意讓獸醫進行手術，最終手術順利進行，它也活下來了。

“Ungkalicious用頑強生命力展示倔強，雖然只剩下左眼，可是它卻十分健康好動，與正常的貓咪沒兩樣。”

他說，雖然Ungkalicious是一只有缺陷的貓咪，可是他們並不羞於展示它，經常為它報名參加貓展，鼓勵大家善待有殘疾的動物。

由登州政府聯合登州旅游局舉辦的2019登州國際CFA貓展，於20日及21日早上8時30分至晚上7時，在貢巴達室內體育館舉行，入場免費。

這次的貓展共有90名來自國內外的貓主人帶著約140只各個品種的貓咪參賽，吸引民眾前往參觀，而登州蘇丹米占殿下及蘇丹後諾查希拉也在登州大臣阿末山蘇里的陪同下出席參觀。