陸兆福：別挑戰交通部 包考PSV撤照控上庭

（芙蓉20日訊）交通部部長陸兆福撂下狠話，提醒任何在考取公共服務交通執照（PSV）中，涉及“包考”的人士“別嘗試挑戰交通部！”被抓包的話一律嚴懲，不僅會撤回執照，還要被控庭！

他指出，政府是基於乘客安全考量，才落實公共服務交通執照（PSV）政策，讓所有電子召車服務司機考取PSV執照，保證乘客安全，然而，任何企圖“包考”者，無論是官員或司機本身，將會受到嚴懲，不僅執照會被撤銷，甚至會被提控。

“為了嚴懲這些企圖以賄賂方式獲取執照者，交通部已在各地考車中心安排了線眼，只要有足夠的證據，就會採取法律行動，對付這些人。”

陸兆福是於今午在芙蓉新城S2高苑（S2 Heights）為電子召車服務公司MyCar成立森州辦事處活動，主持開幕典禮後，在記者會上受媒體詢問時，如此回應。陪同出席者包括公共交通機構（APAD）官員凱裡及MyCar創辦人莫哈末諾亞。

針對記者追問，有關反貪委會成功逮捕涉及賄賂“包考”PSV執照人士的傳聞時，他沒有證實此案，僅回應道“若反貪委會成功逮捕這些涉及賄賂者，真是可喜可賀！”

他再三強調，任何人若被要求以“包考”的方式獲取執照，可直接向有關當局投訴，並且所有人必須立即遏制這種賄賂行為，避免造成不可挽回的局面。

另一方面，該部宣佈3個月的“緩著陸”（Soft Landing）是給予尚未考取公共服務交通執照（PSV）的電召車服務司機；電召車公司則不包括在內，一旦被發現沒有向交通部註冊執照，當局將採取嚴厲的取締行動對付涉及的公司。(LSL)

陸兆福披露，目前全國共有31間電召車服務公司已向政府註冊公共服務交通，其中包括2萬2000名電子召車司機，為了確保未來會有更多的司機能夠考獲公共服務交通執照，當局決定給予3個月的緩衝期，因此在3個月內不會對付沒有PSV執照的電召車司機。

惟他聲稱，這不代表沒有註冊PSV的電召車服務公司，任何沒有向交通部註冊的公司，將會被採取行動對付。

他補充道，有些人並沒有立即考取執照，而是靜觀其變，期待交通部針對有關政策採取U轉態度，因此，他呼籲相關人士無需再等，因為這項政策不會撤回，未來採取的措施也只會針對政策上的不足而調整，但不會U轉。