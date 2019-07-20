【土團黨特別大會】敦馬：為國家民族鬥爭 修章非為人利益





（沙登20日訊）土著團結黨主席敦馬哈迪強調，該黨此次修改黨章不是為了讓他自己成為首相，也非為丹斯裡慕尤丁（主席）、拿督斯裡慕克力（署理主席）等人謀求利益，這樣做是為了國家、民族和宗教的利益進行鬥爭。

他今午在該黨特別大會上致詞時表示，黨章是令該黨自我整理好和更有組織性，成為一個具備最高理事會、區部、支部領袖和黨員的一個架構健全政黨，若缺乏有條不絮和具體的黨章，該黨便無法運作。

他也說，黨章闡明了特定的黨職和職責等，這樣，黨很大可能可獲勝。

“我們有黨主席、總裁、署理總裁、副總裁等黨職，也有些人有官職在身，但這不是我們的鬥爭，我們在其位只為管理，這並非鬥爭的成果。所以，我們須能夠作出犧牲，如果不願作一點點犧牲，而只是為了自己個人利益，相信我，我們將會在大選中失敗。”

馬哈迪強調，修改黨章是必要的，以便強化和鞏固該黨的政治力量，這並不是為了任何人的利益，雖然現在有些人可享受（黨職和官職），但這不是鬥爭的目標。

推出共享繁榮 助馬來人

馬哈迪直言，我國是個多元種族國家，但也無可否認，馬來人仍是落後的，但馬來人並不想爭奪他人的權利，而是要爭取本身的權利。

他說，因此，希望聯盟政府推出了“共享繁榮”的模式。

“如果我們落後，我們可分享國家的成功和獲得利益，所以我們須作出一些犧牲，如果做不成領袖或人民代議士，但只要我們很好的管理這個國家，肯定可取得很多成就。”