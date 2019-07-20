河南氣化廠爆炸 10死19傷 部分廠區夷為平地





（鄭州20日訊）中國河南三門峽市義馬市一座氣化廠昨天下午發生爆炸，造成至少10人死亡、19人重傷，另有5人失蹤。事件驚動北京中央，國務委員王勇作出批示，要求當地部門做好搜救工作，並查明事故原因，嚴肅追責。

王勇同時要求各地政府要吸取這次事故的教訓，督促各地進一步採取措施，切實加強危化類企業安全監管，嚴防重特大事故發生。國家衛生健康委則從多所醫院，抽調醫護人員組成兩批應急專家組，前往事故現場，協助救援。

北京批示嚴肅追責

河南省委書記王國生、省長陳潤兒連夜趕到現場，指揮救災，並到醫院探望傷者，而市縣兩級政府第一時間啟動應急預案，應急管理、公安、消防、衛生、環保等部門立即趕赴現場搜救傷員，迅速展開各項救援處置工作。

事故發生於下午近6時，報導指是鍋爐著火導致爆炸，冒出巨大蘑菇雲，衝擊氣體波及方圓3公里內民居和建築物，大量門窗玻璃被震碎。

由航拍機拍攝的片段可見，原本並排而立的廠房因爆炸坍塌，鐵皮、碎片散落一地。現場一棟樓高5層的建築物損毀嚴重，屋頂疑被炸毀，玻璃窗全部碎裂，外牆水泥剝落，只剩主力柱。距離事故現場500米遠的平房也因受爆炸氣流衝擊，出現不同程度坍塌。

有網民稱，事故現場猶如災難電影的場景，“慘不忍睹，無法想像當時在裏面工作的人會怎樣”。有人質疑，是次爆炸起火的裝置，到底是人為操作失誤抑或設備問題，希望能嚴查到底。

10天前才獲高度評價

據了解，出事的氣化廠主要負責能源工作，將固體及液體能源轉化成氣體能源。最諷刺的是，該氣化廠在事故10天前，因風險預防體系的建設成果，獲省安監局評為今年首批省級標桿企業。