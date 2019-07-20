8歲童母親控訴司機非禮 “拍攝我女下體摸胸”

（新山20日訊）60多歲補習中心外包校車司機，在過去3年多次非禮及猥褻年幼女學生，包括教唆8歲女童張腿讓他拍照及觸摸胸部。受害女童的母親驚悉女兒的遭遇後，今日控訴這名“狼司機”。

女童的遭遇是妹妹向母親和盤托出一切後，才揭發這名司機的行為。

受害女童的母親說，在她揭發事件之後，才知道原來該名狼司機已經是“重犯”，在其女兒受害之前，來自同一補習中心的女學生也曾遭遇非禮，惟補習中心和巴士業者的處理方式是讓狼司機換載其他學生，之後沒有做進一步行動。

“還把照片給女兒看”

上述事件本月9日在地不佬區一帶被揭發。受害女童的母親黃女士（38歲）今日在地不佬區國會議員特別助理符文濠陪同下，召記者會揭發這起非禮女童案。

黃女士指出，本月9日，她的2名分別7和8歲的女兒，放學回到家後，約於晚上7時在與她聊天時，小歲女兒要和她說一件事時，被大女兒暗示阻止，在她追問下，小女兒才說出載送她倆來回補習中心的司機“安哥”有“動”大女兒的胸部。經她追問之下，才知道該名狼司機每天都會趁著載送女兒時摸大女兒的大腿。

“大女兒還說，該名司機近來在載送她們回家途中停車，然後叫大女兒張開腿，讓他拍照（拍下體）！隔了幾天後，還回放照片給女兒看！”

指行事後請吃東西封口

黃女士表示，她於去年開始讓2名女兒到補習中心上早課，今年3月份，該補習中心開始讓外包巴士載送學生，她家距離補習中心原是約20分鐘車程，司機駕駛客貨車接送其他學生後，最後才把2名女兒送到家，路程約近半小時。

她說，在事發之前，曾有家長“暗示”她不要讓女兒接近司機，為此，她曾交代2名女兒不可以坐在司機位子旁或靠近司機座位的位子。

她說，該名狼司機對女兒毛手毛腳之後，會主動買食物給大女兒吃，還會專程送上補習中心，這個舉動有引起她的好奇，孰不知原來那是為了讓大女兒封口。

她相信，女兒是因為有坐在司機位旁邊，擔心挨媽媽責備才不曾透露被非禮的事情。

“女兒還說，那名司機交代每逢星期五都要穿裙到補習中心。”

指補習中心早知非禮事

黃女士指出，原來補習中心一早已知道該名狼司機有問題。

她說，她在聽取女兒陳述後，便先通知補習中心她將報警，當時補習中心希望她延後一天才報案，惟，她認為事態嚴重，必須馬上處理。

她表示，報案時，補習中心也有派人隨同，過程中後者並沒向警方提起之前發生過的事。

她說，在報案後，在她與女兒同一校車的學生家長聊天時，才知道原來於今年5月份，該名狼司機因被其他家長投訴非禮孩子而被調換載送學生。

她表示，當她知道這件事之後，就毅然決然不再讓2名女兒繼續到該補習中心上課。

她說，她是因為今年有了新生兒，所以才在懷孕期間將2名女兒送到補習中心上半天課，下午時段才到小學上課。

她表示，發生這件事之後，她不敢再讓孩子到補習中心，冒這個風險。

她譴責該補習中心在第一次發生非禮事件後就應該謹慎處理好，而不是繼續讓該司機載送學生，以致有其他人淪為受害者。

女兒不敢再穿裙

黃女士指出，她已將事件告訴女兒所就讀的學校，而學校已安排讓女兒接受心理輔導。

她說，在追問大女兒後才知道，當大女兒被狼司機拍下體後，就開始會自我避忌，不敢再穿裙子到補習中心。

她說，目前大女兒看似沒有受到太大的心理影嚮，否則會擔心女兒未來的路如何走下去。

她呼籲，補習中心等教育單位一定要注意外包巴士公司的運作，確保司機人品，發生事情之後也要立即糾正。

她補充，據她所知，在她報案隔天該狼司機已被捕，目前疑似已保外。

補習中心受促報案

符文濠指出，這起兒童非禮案事態嚴重，他會協助事主跟進警方消息。

他認為，這起事件上，補習中心和巴士業者處理不當，不應在第一次事發時，僅讓司機換載學生，而是應該開除對方，避免其他人受害。

他說，在他調解下，有關機構已認真向黃女士道歉。

他呼籲有關補習中心負責人就今年5月份發生的非禮事件報案，讓警方掌握更多線索進行調查。