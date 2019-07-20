任總秘書前已決定深造 周美芬：下半生藉學術服務

（八打靈再也20日訊）馬華總秘書拿汀巴杜卡周美芬呈辭，並從本月20日起正式生效！

她發表文告表示，根據她當初與馬華總會長拿督斯里魏家祥的協議，她會擔任馬華總秘書一職直到出國深造為止。

她說，有關她出國深造一事，是在她答應出任總秘書之前就已做的決定。

她在文告中聲稱，隨著9月份開學在即，她唯有向中委會呈辭，並獲同意從2019年7月20日正式生效。

她強調，卸下總秘書職的原因是為出國深造，冀以學術續服務國家社會。

“服務國家、社會與族群對我而言是一生人的志業；我的前半生有幸因際遇通過參政實踐，而寄望下半生能借以學術落實。”

周美芬不忘感謝總會長魏家祥對她的信任，並委任她出任馬華總秘書職，同時也給予她全力的支持與授權，讓她在過去8個月擔任總秘書期間，得以投入推動黨的重建工作。

她提到，所進行的工作也包括按照總會長在競選宣言草擬的“新時代馬華，馬華新世代”執行藍圖，並?動了藍圖下的多項計劃，如“馬華政府監察運動”、馬華檔案資料中心提升和搶救?史的‘口述?史’工作、巡回全國與基層交流，草擬“國陣新憲章”草案、執行並帶領或協助多個補選的工作、以及協助黨處理數項危機和黨機關各部門的改革工作。

周美芬聲稱，重建馬華是一項長遠艱辛的工作，她雖因升學緣故無法與黨員一同完成已啟動的計劃，但她已做出承續工作的妥善安排。

她相信，只要按藍圖方向，以既定糢式為框架，在必要和適當情況下調整、善化和推進，被委以重任擔負各項職責的同志和黨工都可不負眾望，完成黨交托的工作。

她也再度感謝魏家祥與黨領導層對她的包容和對黨內民主與言論自由的捍衛，即便雙方在某些課題上偶有不同見解和立場，依舊對她完全信任，讓她得以專業方式執行中委會的議決。

“我也要感謝中委和黨全體職員諒解我希望在短短幾個月任內，推動和落實重要與關鍵計劃的‘步步進迫’。”

輔助總會長改革馬華 扛起要職無遺憾

周美芬強調，她享受擔任總秘書的過程，也感恩能有機會扛起黨這個非常重要的職位，讓她得以親自協助總會長，推動黨需要和個人希望及想推動的改革，讓其從政生涯沒有遺憾。

她表示，馬來西亞政黨輪替是國家邁向民主不可避免的過程，這也讓馬華學習如何在執政體制外扮演監督與制衡角色，為未來的重新執政奠定基礎。

她希望，馬華勿因為一時的挫折而洩氣，因為積極投入政治服務工作才是目前的重中之重，重振雄風的應有態度。