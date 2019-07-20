增至62% 敦馬支持率反彈

（吉隆坡20日訊）首相敦馬哈迪的支持率從今年3月的谷低反彈，截至6月，支持率已增至62%。

默迪卡民調中心（Merdeka Centre）每月調查顯示，馬哈迪第2次任相後的支持率，從去年5月的83%，跌至今年3月的46%；然而，其支持率卻在過去2個月呈上升趨勢。

首相在5月的支持率為55%，6月則再提升7%至62%；無論如何，調查並未公佈馬哈迪在4月的支持率。

據悉，巫裔和華裔選民的滿意度回升，是馬哈迪的支持率上揚的主因。

截至今年6月，馬來選民對馬哈迪的滿意度為50%，比3月份提高了16%；而華裔選民對於馬哈迪的滿意度也在同期提高了16%，達到了77%的支持率。

不過，印裔對於馬哈迪的滿意度則出現下滑的情況，從3月的80%下滑至6月的74%。

另外，人民對於希望聯盟的滿意度則在5月和6月維持在41%。

盡管調查並未顯示希盟在1月至4月的滿意度，但對比希盟在509選舉後獲得75%的滿意度，新政府在過去一年的支持率明顯出現下滑情況。

截至6月，馬來選民對於希盟的滿意度僅有32%，華裔選民和印裔選民的滿意度則分別為51%以及59%。

調查也顯示，越來越多選民認同我國正朝著正確的發展方向前進，而馬哈迪的支持率提高似乎有助於緩解希盟的人氣下降。

截至6月，40%的選民認為大馬的發展朝著正確方向前進，比3月提高了6%；認為國家發展方向錯誤的選民，也在同一時期也從46%下降到38%。

民眾認為政府發展朝著正確方向前進的主因分別是良好的管理（18%），反貪（15%）和改善經濟（10%）；相反，那些認為大馬走向錯誤方向的人，所提出的三大理由是經濟問題（32%），領導力（12%）和弱勢管理（12%）。