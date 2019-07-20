【默迪卡民調中心每月調查】敦馬支持率反彈至62% 華巫裔選民滿意度回升

（吉隆坡20日訊）據默迪卡民調中心（Merdeka Centre）每月調查顯示，首相敦馬哈迪的支持率已從今年3月的低谷反彈；截至6月份 ，其支持率已上升至62%。惟人民對於希望聯盟的滿意度，則在5月和6月仍維持在41%。

馬哈迪2度任相後的支持率，從去年5月的83%，跌至今年3月的46%；惟就在希盟最大政黨──公正黨目前陷入內鬥之際，馬哈迪的支持率卻在過去兩個月呈上升的趨勢。

據知，首相在5月份的支持率為55%，6月則再度升了7%至62%；相關調查卻未公布馬哈迪在4月份的支持率。

默迪卡民調中心聲稱，馬哈迪支持率在3月份後回彈，當中包括受到與柔佛蘇丹公開交鋒，及坦誠希盟的不足影嚮。

據悉，巫裔和華裔選民的滿意度回升，是馬哈迪的支持率獲上升的主因。

截至6月份的民調，馬來選民對馬哈迪的滿意度為50%，比3月份時提高了16%；而華裔選民對於馬哈迪的滿意度也在同期提高了16%，達77%。但印裔對於馬哈迪的滿意度則出現了下滑狀況，並從3月的80%下滑至6月的74%。

認同發展朝正確方向前進

相關調查雖然沒顯示希盟在1月至4月的滿意度，但對比希盟在509選舉後獲75%滿意度，新政府在過去一年的支持率則有下滑的趨勢。

截至6月份，馬來選民對於希盟的滿意度僅是32%，華裔選民和印裔選民的滿意度則分別為51%及59%。

調查結果，越來越多選民認同我國正朝著正確發展方向前進，而馬哈迪的支持率提高似乎有助緩解希盟的人氣下降。

截至6月份，40%選民認為大馬的發展朝正確方向前進，比3月份時提高了6%；認為國家發展方向錯誤的選民，則在同時期從46%下降至38%。

普遍民眾認為，政府發展朝正確方向前進的主因分別是良好管理（18%）、反貪（15%）和改善經濟（10%）。那些認為大馬走向錯誤方向的人，所提出的三大理由則是經濟問題（32%）、領導力（12%）和弱勢管理（12%）。

上述民調共有961人參與，並從6月28日至7月1日進行。