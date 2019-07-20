（布宜諾斯艾利斯20日訊）吉隆坡雙峰塔（KLCC）的建築設計大師塞薩佩里，在當地時間週五與世長辭，享年92歲。

佩里是在阿根廷的圖庫曼大學就讀建築學，並赴美國設立工作室，打出名堂。

根據阿根廷官方通訊社Telam報道佩里的死訊，圖庫曼省長也證實這個噩耗。

圖庫曼省長胡安曼祖兒在推特表示，對收到佩里的死訊感到非常遺憾，並向他的家人、朋友及工作團隊致哀。

“他無疑是一名偉大的創造者，他的遺產將永世流傳。”

佩里是於1926年出生在阿根廷聖米格爾-德圖庫曼。

他在聖米格爾-德圖庫曼大學學習建築後，於1952年移居美國，在伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校建築學院就讀。1964年取得了美國國籍。編寫了面向年輕學生們的著作《Observations for Young Architects》（觀察年輕建築師）。1977年，他建立了自己的公司（Cesar Pelli & Associates），同年擔任耶魯大學建築學院主任，並任職至1984年。

1991年，佩里被美國建築師學會（AIA）列入“10大最具影響力的在世建築師之一”。在1995年，美國建築師學會授予佩里AIA金牌。

他的建築作品有位於馬來西亞吉隆坡的雙峰塔、紐約的世界金融中心、紐約現代藝術博物館新館、紐約卡內基大廈、香港國際金融中心等。