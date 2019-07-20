設計大馬雙峰塔 阿根廷建築師佩里逝世







（布宜諾斯艾利斯20日訊）負責設計吉隆坡國油雙峰塔的美籍阿根廷裔建築師西薩．佩里逝世，享年92歲。

阿根廷官方美州通訊社報導了佩里的死訊。在佩里成長的圖庫曼省，該省長曼蘇爾在推特上指，接到佩里逝世的惡耗，並對佩里的家人、朋友和團隊致於哀悼。他寫道：“他無庸置疑是一位創造者，他的遺產將在他的每一個作品永世流傳。”

佩里於1926年10月12日出生於阿根廷，在該國東西部的圖庫曼大學獲得建築物學文憑，於1952年移居美國；在伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校建築學院就讀，1964年取得了美國國籍。1977年，佩里成為耶魯大學建築學院院長，並成立了自己的建筑事務所。

入列美十大影響力建築師

除了國油雙峰塔，佩里的作品也包括紐約的世界金融中心、倫敦的金絲雀碼頭大樓等。

佩里的設計避免了形式主義的先入之見。他認為，建築應該是負責任的公民，建築的美學品質應該從每個項目的具體特點，如其位置、施工技術和目的等中成長。為了尋找對每個項目最合適的響應，他的設計涵蓋了廣泛的解決方案和材料。

佩里在1991年被美國建築師協會封為“十大最具影響力的在世美國建築師”之一，並在1995年獲得該協會頒發的金獎，以表彰他一生在建築領域的傑出成就。