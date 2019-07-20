曹觀友：保留特點精神 3修道院學校地不賣

（檳城20日訊）馬來西亞聖嬰修女會無意出售3所修道院學校的土地和建築物進行再發展計劃，並會研究提供符合修道院學校精神的教育的可能性。

檳州首席部長曹觀友今日發表文告說，馬來西亞聖嬰修女會（Sisters of The Infant Jesus Malaysia）及修道院學校的代表日前向州政府匯報了3所修道院學校，即萊特街修道院中小學以及浮羅池滑修道院中學的課題。

他說，這場會議於本月16日在光大舉行，聖嬰修女會有9名代表出席，此會議讓州政府瞭解了這3所學校的情況。出席者還有檳州第二副首席部長拉瑪沙米。

曹觀友說，檳州政府被告知，聖嬰修女會打算保留修道院學校的特點和精神。

“我們很高興被告知，該會無意出售修道院學校的土地和建築物進行再發展計劃。”

研究符合修道院精神教育

他說，聖嬰修女會也表示在研究提供符合修道院學校精神的教育的可能性。

馬來西亞聖嬰修女會於2016年9月開始向教育部申請，以將修道院學校的校舍（1972年被教育部接管）歸還給他們，有關申請去年年底獲得教育部批准。

檳首長率團訪日

檳州首席部長曹觀友帶領檳州代表團，於本月20日至24日訪問日本東京，考察當地地鐵的建設和運營，以及智能城市的規劃。

隨行人員包括首長夫人陳蓮枝、檳州公共工程、基本設施及治水工程委員會主席再里爾、檳州公共工程局主任沙哈布丁，以及來自檳州經濟策劃單位的代表。檳州首席部長新聞秘書葉麗雲今日發表文告說，此次的訪問主要是讓代表團切身體驗有關建設和運營地鐵的所需要求，以及更好的瞭解智能城市的構成因素。

她說，代表團也將關注日本政府在經歷2011年3月發生的福島核洩露事故後，所使用的替代能源，因為這對選擇可持續發展和使用綠色科技的檳州及州政府而言至關重要。

“屆時，各地鐵運營商、鐵路技術供應商、智能城市開發商、籌資實體和基礎建設發展的權威機構等主要人員，將與首長和代表團成員分享他們的專業知識。”

“根據首長曹觀友指出，通過向專家學習、展望未來並為下一代做出大膽決定，檳州才能進一步提升經濟、環境和可持續性。”