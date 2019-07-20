魏家祥証實 周美芬辭馬華總秘書

（八打靈再也20日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥証實接到拿汀巴杜卡周美芬的呈辭，辭去馬華總秘書職位。

他發文告說，周美芬是基於本身即將前往中國北京大學修讀博士學位，而在7月13日的馬華中委會會議上提出呈辭，中委會同意有關呈辭於7月20日正式生效。

“我首先代表全體馬華中委和黨員，衷心感謝美芬在過去8個月對黨的付出。”

他說，周美芬在擔任總秘書職期間，盡忠職守、兢兢業業履行職務，全力推動和策劃各項黨務的順利進行，確保了馬華在遭遇大選巨大挫敗後能盡速回到運作的正軌。

“她在任內無論是總秘書的職務和責任，抑或黨所委托予她的一切任務與使命，始終全力以赴、不辭勞苦的盡力完成。她力求完美、巨細靡遺的工作態度，更令人敬佩。”

他指出，周美芬受命負責的工作當中，包括了《新時代馬華，馬華新世代》執行藍圖的擬定，這是一項旨在促成馬華轉型和重振的黨改造工程。

“在周美芬的督導下，執行藍圖的各項計劃已全面啟動並落實，特別是政府監察小組的成立、黨總部各部門的提升與革新、草擬國陣改革建議等。在推進工作的過程中，她展現了強大的執行能力。”

他指出，馬華在去年大選下野後，遭遇各種黨內外挑戰，以及敵對陣營的屢次攻擊。

在這期間，周美芬始終站穩崗位，也及時挺身而出、據理力爭，堅決捍衛黨的理念和利益。

“對內處置黨務，周美芬全副身心投入；對外面臨挑戰，也無畏無懼。”

他說，希望她盡早學成歸來，繼續為黨和國家作出積極的貢獻。