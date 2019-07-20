接全國各地訂單 師傅連夜動工制大仕爺金身





（大山腳20日訊）農曆七月將至， 大山腳武拉必數名制作大仕爺紙紮金身的師傅們開始連夜動工，除了為大山腳埠眾盂蘭勝會制作宏偉的大仕爺金身而忙，也接獲來自金馬崙及浮羅交治的訂單，讓這門傳承逾半世紀的紙紮手藝 “翻山過海” 到他處。

每年農曆七月初三至十七日，大山腳埠眾盂蘭勝會大仕寶殿內高大精緻的大仕爺金身，吸引數以萬名善信前來膜拜祈福。在幕後製作大仕爺的紙紮師傅，為此付出不少時間、精神和汗水，以延續這項傳統文化手藝。

制作大仕爺金身的工作，一直都在武拉必新村進行，當年由已故紙紮師傅李長春一手推動，過後由女婿黃財旺和女兒李少卿傳承至今。

每年清明節過後，2名紙紮頭手余國光和石憲潤，便來協助黃財旺師傅製作大仕爺的金身。師徒多年來聯手製作全馬歷史最悠久的大山腳大仕爺紙紮金身外，還承接其他地區的大仕爺訂單，因此必須提早開工才能交貨。

余國光與石憲潤跟隨黃財旺習藝已達21年及15年，手工已非常熟練。其他徒手及村民，每晚也會前來幫忙製作大仕爺的骨架和糊紙。大仕爺的臉部和上色工作，則由黃財旺和李少卿親自操刀。

余國光和石憲潤接受《光明日報》訪問時，一邊以公芭竹皮和日本絲紙捆綁成金身的骨架，一邊與記者交談。兩人說，製作金身骨架不可馬馬虎虎，必須根據步驟逐步完成，骨架若固定得好，體型才能完美的呈現，對此他們早已經駕輕就熟。

忌諱胡亂說話

師傅接獲的大仕爺紙紮金身訂單來自全國各地，最遠的訂單是來自吉隆坡。他們還把制好的大仕爺紙紮金身，送上金馬崙高原，及用船送往浮羅交怡，可說是“上山又下海”。

他們製作的大仕爺紙紮金身，屬大山腳大仕爺最高，今年的高度是27尺7寸，需時一個半月完成，從頭部、身體、臀部、上色到裝飾都非常講究。他們製作的大仕爺紙紮金身，最小尊只有3尺高。

他們告知，在製作大仕爺金身時，最忌諱胡亂說話，工作時需保持一顆虔誠的心。

皺紙嚴重缺貨

李少卿說，今年制作大仕爺的一些原材料不足，尤其是有裝飾用途的皺紙嚴重缺貨，慶幸今年他已買足材料，但明年就要到海外採購。

“這些原材料多從中國進口，為了明年擁有足夠的貨源，我已交代他人協助尋找貨源，假如缺貨的情況持續，或許需尋找替代方法。”

李少卿是大家口中的“師姐”，也是大山腳大仕爺紙紮金身的“化妝師”，負責為金身上色，及採購製作材料，如皺紙、緄邊紙、花紙等。

她說，由於時間關係，他們無法承接太多訂單，而且空間有限。他們一般會從小的部件做起，上色和裝飾則留待到最後才進行，避免太陽照射後會褪色。

詢及是否已有接班人，她說，曾與丈夫黃財旺討論過，他們最終決定隨緣。畢竟以前其父親也沒強逼孩子必須接手這事業，如今她一樣不會強求，一切隨緣。

至於是否曾考慮向聯合國教科文組織申請將此手藝列為文化遺產，她坦言尚未有此念頭。雖有朋友向她建議，可她和丈夫還未對此認真思考過。