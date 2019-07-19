敦馬拒評論性愛短片風波 “希盟4黨需更親密護政權”

（波德申19日訊）首相敦馬哈迪破天荒首次出現公正黨的幹訓活動，即遭媒體追問有關“男男性愛短片”事件所引起的風波，對此，他表示不願置評，只提醒希盟4盟黨需更加親密，才不至於只淪為一屆政府。

雖然幾乎所有公正黨領袖都出席這項於週五在波德申舉辦的幹訓營開幕活動，但被傳與公正黨主席拿督斯里安華不合的署理主席拿督斯里阿茲敏卻不見蹤影，當記者紛紛追問馬哈迪有關阿茲敏是否因有公務在身而沒出席幹訓營的問題時，馬哈迪微笑回應說：“那是阿茲敏的事情。”

較早前，馬哈迪在致詞時說，希盟沒有“多餘的時間”，所以必須專注在發展國家和兌現對人民的種種承諾，任何人都不該轉移注意力，以進行任何對發展國家毫無利益的事情。

他憶述，希盟迄今已執政超過1年，雖然希盟4黨之間過去曾有“憎恨”及“仇恨”，但4黨最終為了大局，而拋下所有恩怨。 他也再三提醒希盟各成員黨勿忘當初結盟的“初心”，既然如今成了當權者，那就必須時刻謹記，究竟是什麼促使希盟要“改朝換代”。

“雖然現在可能還有一點點不滿，但我們應該更加親密，才能確保我們不會只當一屆政府。”

他認為，明年是2020宏願年，所以國家需要邁向全新的里程碑，才能在2023年的全新宏願年達到全國人民不分種族的“共享財富”，即所有的國家財富、機會和收入必須在不分種族、膚色及宗教的情況下共享及分配。

此外，馬哈迪在剛抵達由公正黨舉辦的全國幹訓營會場時，獲得大批公正黨領袖的迎接，除了安華夫婦，還包括公正黨副主席拉菲茲、總秘書拿督賽夫丁、最高理事黃潔冰、森州主席兼森州大臣拿督斯里阿敏努丁、國會議員希維爾、傅芝雅、副衛生部長李文材等。