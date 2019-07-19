【性片風暴】安華吁全體黨員後退一步 “團結關注人民困境”





（吉隆坡9日訊）正當分屬公正黨主席拿督斯里安華及署理主席拿督斯里阿茲敏的兩個陣營處於劍拔弩張的對峙狀態之際，安華在該黨即將於本週末在森美蘭波德申舉行幹訓營前夕，呼吁全體黨員後退一步，別忘了當前更重要的課題，且應放下歧見並團結一致以關注人民的困境。

《當今大馬》引述安華於週五傍晚的推特貼文指出，他期待出席即將來臨的幹訓營。

“讓我們團結一致，關注人民的困境。”

與此同時，他也勸勉所有黨員後退一步，“讓我們後退一步吧，別忘了重要的課題。”

公正黨將於本週末在波德申一家酒店舉行幹訓營，而首相兼希盟名譽主席敦馬哈迪也受邀於週五晚到該幹訓營的開幕活動致詞，為為該活動揭開序幕。

安華也是波德申國會議員。他是在反貪污與朋黨主義中心（C4）總監仙蒂婭（Cynthia Gabriel）通過推文要求公正黨停止內訌後，在推特回覆上述貼文。

仙蒂婭通過推文呼吁公正黨，“哈咯，公正黨……你們別讓我們馬來西亞人失望。我們仍然堅信國家的未來要推行多元族群議程。

安華承認公正黨有問題 需處理才能獲重整

安華承認，公正黨內部目前的確“有問題”，但這都會一一被處理，唯有如此，公正黨才能獲得重整。

“公正黨不只是一個看重公正和誠信的政黨，同時也是屬於希盟體制內的政黨，因此，公正黨必須和各成員黨起共鳴，以及和諧共處。”

也是波德申國會議員的安華於週五晚出席在波德申麗升大紅花海上度假村（Lexis Hibiscus PD）舉辦的公正黨全國幹訓營開幕活動時說，這次是他在繼波德申補選活動後，再度與敦馬同台，而且兩人兩次都是在波德申同台亮相，而周五更是敦馬首次主持公正黨活動，這是很難得的畫面。

“這是公正黨在希盟於509成功執政後，首次舉行的領袖幹訓營，所以，我們邀請首相敦馬前來給予意見，這才能讓公正黨的未來方向更明確。”

安華說，在政黨里談論政經文教發展非常重要，因此，他這次會借機會與各領袖深入了解這些課題，以便與敦馬率領團隊的腳步一致前行，鞏固政黨的發展。

“公正黨也要確保各族團結，捍衛種族自由，同時也確保法治和媒體自由，秉持公義落實政策。”

較早前，安華抵達會場前，被安排獨自搭乘“私人”升降機，而且還被關閉了升降機的樓層顯示器，讓在場的媒體無法掌握安華的行蹤，但有消息指出，安華可能只是回去酒店的房間休息。

稍後，當公正黨各領袖紛紛抵達後，安華也重返酒店大廳，與眾人一起迎接敦馬。

阿茲敏祖萊達蔡添強缺席

公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏、副主席祖萊達、蔡添強及阿里比祖皆沒有出席公正黨幹訓營的開幕儀式。 當安華遭媒體追問是否對阿茲敏的缺席感到失望的問題時，竟依樣畫葫蘆，學起馬哈迪的口氣回答：“這是阿茲敏的事情。”

當媒體提醒安華這是“公正黨的事情”時，安華則說：“敦馬不願置評，我也不願置評。”