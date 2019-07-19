6機場及入境關卡 中印遊客落實落地簽證

（布城19日訊）內政部已從7月15日起在6個機場及入境關卡，落實向中國和印度的遊客發出落地簽證的措施。

內政部今日發表文告說，這6個機場和入境關卡分別為吉打浮羅交怡機場、吉打黑木山移民、關稅及檢疫站、砂拉越美里國際機場、砂拉越雙溪都九移民、關稅及檢疫站、納閩渡輪碼頭以及梳邦蘇丹阿都阿茲沙國際機場。

不過 內政部指出，有關落地簽證僅提供給通過汶萊、印尼、新加坡或泰國的第三國家持有效簽證申請落地簽證入境大馬的中國和印度遊客，且受移民控制和免於安全威脅的限制。

內政部說，為了刺激遊客到訪並提高他們在馬時的消費，當局對落地簽證措施作出一些調整，即：

（i）在馬逗留期從7天延長至15天；

（ii）落地簽證費用從330令吉降至200令吉；

（iii）需持有的貨幣條款從1000美元減至500美元，並可以現金、支票、信用卡、借記卡或馬來西亞國家銀行認可的電子貨幣的形式提交；（iv）落地措施的實施日期從2019年7月15日起生效。

文告指出，向中國和印度遊客發出落地簽證，是要達到政府為“2020年大馬旅遊年”

訂下的吸引3000萬遊客的目標，以及鼓勵更多中國和印度遊客來訪的政策。

“內政部歡迎有助於提高國家收入和經濟發展的遊客，但也不會向任何濫用簽證措施，進而可能影響國家安全和公共秩序的個人、旅行社或不負責任的一方妥協。”

文告指出，移民局、警方及其他執法機構，將對非法移民採取行動，而一旦被捕並被判刑，他們將被列入禁止進入我國的黑名單。