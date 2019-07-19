申訴遭獄卒毆打 旺吉報案了





（吉隆坡19日訊）伊斯蘭傳教士旺吉（Wan Ji Wan Hussin）申訴，他在雪蘭莪加影監獄坐牢的3天內，於本月9日遭一名獄卒毆打。

他今日在馬來西亞人民之聲（SUARAM）執行總監希萬的陪同下，前往大馬人權委員會總部（SUHAKAM）呈交備忘錄，並召開記者會。

他說，他並不認得該獄卒的樣子及身份，因為當時對方戴上口罩，加上他又沒佩戴眼鏡，他只記得該獄卒穿著獄卒制服，身型大概比他高大一些，及口操吉蘭丹馬來語。

戴口罩操吉蘭丹馬來語

他說，對方下令他脫掉衣物，只剩一條褲子，然後就要剃光其頭發和胡子，接著，一名獄卒要求拿掉眼鏡，隨後就在他的耳後處揍了3拳。

“我當時感覺到頭部非常疼痛，也感到耳鳴及腦部震蕩，但卻沒有嚴重至需要接受治療，而監獄方面也沒主動提出為我提供治療。”

“當時也有其他獄卒在場，但他們只是看著我被打，並嘲笑我，卻沒加以阻止。”

旺吉聲稱，這樣的事件並非首次發生，因為該獄卒並不覺得有錯，反而看來習以為常。

他強調，他並非要將事件鬧大，只是希望這樣的暴力對待不要再發生在別人身上，若該獄卒願意道歉，他不會再追究。

他表明，不希望見到該獄卒因此丟了工作；我們都知道現在工作難找，只是希望他不再重複此等惡行。

他也說，大馬監獄局總監拿督斯里朱基菲里也對此表達關註，並派出官員向他了解情況，承諾會就此事展開調查。

“並不是所有獄卒的態度都不好，我也有遇到友善的獄卒。”

此外，旺吉補充，獄中提供的飲用水是水龍頭水，令他也對此抱有健康方面的疑慮。

大馬人權委員會專員瑪德林柏馬聲稱，該委員會將對此事根據標準作業程序（SOP）進行調查。

她指出，旺吉所遭遇的事件並非個案，旺吉身為公眾人物也遭這般待遇，更何況是普通百姓。

她提到，旺吉的投報十分重要，此舉能為那些在獄中同樣遭暴力對待的民眾發聲，並對此課題作出改變。

另一方面，旺吉也在記者會結束後，前往金馬警區總部（IPD Dang Wangi）報案。

出席記者會的尚包括大馬人權委員會官員莫哈末法茲以及旺吉友人祖英蘭。