高庭批准政府 充公劉特佐父4800萬

（吉隆坡19日訊）吉隆坡高庭批准政府充公在逃一馬公司案通緝犯劉特佐的父親丹斯里劉福平的7個銀行戶頭內，逾4800萬令吉存款。

法官莫哈末再尼裁定，在無人出席庭審並申索有關資產下，政府可充公上述存款。這些存款總數為4897萬9500令吉67仙。

目前遭通緝的劉福平今日再度缺庭。政府是在今年3月28日入稟民事訴訟，申請凍結劉福平的7個銀行戶頭。

副檢察官仄里亞說，檢方在6月17日於本地報章刊登通知，但至今並沒第三方出現及向法庭提申索。

他提到，劉福平的7個銀行戶頭分別是在興業銀行（RHB）及馬來亞銀行吉隆坡KLCC和檳城合您廣場分行。

他表示，劉福平在RHB銀行來往戶頭的2078萬4952令吉56仙存款及利息已於去年11月11日遭充公。

“另外RHB戶頭的存款及利息分別是30萬令吉、50萬令吉和2000萬令吉，及馬來亞銀行戶頭的存款和利息，分別是661萬3970令吉78仙、46萬2618令吉38仙和31萬8021令吉95仙，已經於去年12月及今年1月31日被充公。”

上述被充公的存款相信是來自一馬發展有限公司（1MDB）。

援引反洗黑錢法行事

莫哈末再尼諭令大馬政府依據2001年反洗錢、反恐融資及非法活動收益法令第56（2）條文，充公上述款項。

較早之前，主控官亞倫提到，當局目前尚未尋找到劉福平。

他聲稱，正如上回所指的一樣，申請人已申請將答辯人列為落跑者。申請人也在宣誓書中說明，為了尋找這名答辯人而採取的行動，包括向答辯人發出逮捕令。

此外，警方於3月21日出示2001年反洗錢、反恐融資及非法活動收益法令第4（1）（a）條文發出的查封令，查封屬於劉特佐66歲母親吳玉幼的豪宅。

劉福平被充公的戶頭和存款

1.RHB銀行來往戶頭 2070萬令吉

2.RHB銀行定存戶頭 30萬令吉

3.RHB銀行定存戶頭 50萬令吉

4.RHB銀行定存戶頭 2000萬令吉

5.馬來亞銀行定存戶頭 660萬令吉

6.馬來亞銀行來往戶頭 46萬2618令吉

7.馬來亞銀行來往戶頭 31萬8021令吉