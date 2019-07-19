6藍眼州聯委會主席聯署 成立理事會挺安華

（吉隆坡19日訊）以公正黨吉打州聯委會主席拿督佐哈里為首的6名公正黨州聯委會主席在今日成立的州主席理事會議聯署，表態全力支持黨主席拿督斯里安華。

除了佐哈里外，其餘5名聯署的州聯委會主席還包括登州主席阿占依斯邁、玻璃市主席安然卡瑪魯丁、馬六甲主席哈林、聯邦直轄區主席紮希爾以及吉蘭丹州主席拿督斯里莫哈末蘇巴迪。

6人今日在公正黨總部召開記者會指出，將會全力支持安華為壯大公正黨而進行的鬥爭，確保公正黨成為大馬最龐大和受到尊敬的政黨。

“倘若有任何一方試圖削弱黨的勢力，我們將堅定地站在安華身後迎接任何挑戰。”

佐哈里補充，公正黨州主席理事會也將全力支持安華領導國家而做的努力。

協助確保安華落實承諾

“我們有信心安華將能履行公正黨在大選時對人民所做的承諾，我們將協助他確保所有承諾獲得落實。”

佐哈里指出，自己將扮演州主席理事會協調員的角色；同時，公正黨全國14州主席包括雪州主席兼州務大臣阿米魯丁皆已被告知此理事會的成立。

然而，尚有8州的聯委會主席因事而無法現身今日的會議進行聯署。

尚未簽署的州主席還包括近期捲入阿茲敏性愛光碟事件的霹靂主席法哈斯、雪州主席阿米魯丁、彭亨主席傅芝雅、檳州主席峇迪亞、柔州主席哈山阿都卡林、森州主席阿米魯丁哈倫、砂州主席巴魯比安以及沙州主席拿督劉靜芝。

佐哈里透露，該理事會將在今日下午透過官網上傳其餘黨主席的聯署簽名。

“我們再拭目以待還有多少人會進行聯署簽名，我們已經通知了他（阿米魯丁），但他還沒做出回複；此外，還有兩三人也尚未做出回複。我們也將於今晚在波德申與安華見面，並匯報此事。”

佐哈里也強調，該理事會成立的目的是要確保黨的利益，向黨領袖傳達人民的聲音，因此與黨主席安華以及署理主席阿茲敏進行的黨爭沒有關聯，也不會就黨爭事件進行表態。

“我們的重點是確保基層人民的福利。”

佐哈里指出，公正黨在過去一直扮演反對黨的角色，因此轉變擔任政府後確實需要一些時間進行身份的轉換；然而，隨著希望聯盟執政國家已經超過1年，蜜月期顯然也已結束，因此公正黨領導人必須開始真正的幫助人民，履行尚未實現的競選承諾。

“請聆聽我們的聲音，因為我們是最接近人民的領袖，我們知道人民所需要的幫助，這也是我們成立此理事會的目的。”

佐哈里也重申，該理事不會插手涉及阿茲敏男男性愛光碟的事件中。

“我們不會插手警方針對性愛光碟事件的調查。如果警方想扣留任何人進行調查，那是他們的權利，我們是一個有律法的國家，沒有人可以淩駕於法規之上。”