保鑣鎗殺拿督案中受傷 記者勝訴獲賠逾8萬

（檳城19日訊）3年前保鑣鎗殺拿督案中，遭開鎗擊中左胸的國營電視台攝影記者阿米魯起訴保鑣及有關保安公司獲勝，高庭法官拿督哈達麗雅今日判決該保安公司在這起事件中應負上責任，共須賠償8萬4470令吉予阿米魯，以及負責3萬令吉堂費。

現齡31歲的阿米魯把有關涉及鎗擊案的保鑣嘉阿法（39歲），以及GMP Kaisar保安（馬）有限公司列為第一及二答辯人。

哈達麗雅判決時推翻第二答辯人的抗辯理由，第二答辯人在這起事件中無法推卸責任。

她指出，第一答辯人受聘予第二答辯人，獲第二答辯人配鎗以執行工作，而事發當時第一答辯人被分配為拿督王德光保鑣。她說，第二答辯人擁有鎗械執照，並提供鎗械於第一答辯人，第二答辯人應懂得及必須遵從國家的相關鎗械指南，為此第二答辯須對起訴人負上責任。

她宣判第二答辯人必須對起訴人賠償，包括特別賠償1萬4470令吉（醫藥費及3個月薪水）、受傷賠償4萬令吉，以及創傷後應激障礙（post-traumatic stress disorder）賠償3萬令吉，同時須負責3萬令吉堂費。

阿米魯在入稟書中指，2016年12月1日晚上7時15分，他與同行共乘摩多，經過通往檳城大橋的敦林蒼祐大道一帶時，見有宗意外發生而下摩多靠近一名正坐在路上流著血的傷者，當時第一答辯人就站在傷者跟前，他詢問對方發生什麼事，第一答辯人回他“你要什麼？”後即開鎗，造成他嚴重受傷倒地。

訴方指在此案件上，第一答辯人濫用鎗械造成他嚴重受傷，第二答辯人是有責任，包括有責任保護民眾安全，確保配鎗答辯人精神狀態良好等 。

第二答辯人抗辯書則指，與一家公司North Metal Industrial簽署合約以提供保鑣，而第一答辯人就是該公司遴選的保鑣，為此否決在有關鎗擊事件負上應有責任。

起訴人代表律師為西門幕勒里及郭彥伶、第二答辯人代表律師阿占拉昔，第一答辯人則無代表律師。