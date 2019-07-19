政府確認我國多地可採稀土 霹宜力柔麻坡丹日里上榜

（吉隆坡18日訊）水務、土地及天然資源部長希維爾說，政府已確認大馬半島的數個地點，如吉蘭丹的日里、吉打的華玲、霹靂的直弄和宜力、柔佛的麻坡，以及砂拉越的實文然等地，適用於開采和發展稀土業。

“為讓稀土開採和加工業能順利運作，同時又確保環境和人民能獲得保護，因此需要大量投資。”

他週四在國會下議院針對昔加末區國會議員山達拉的詢問，即政府是否正在研究有關開發稀土，以及處理的政策和法律時，作出上述回覆。

“初步研究顯示，有數個地區，如吉蘭丹的丹那美拉和日里（Jeli）、吉打的華玲和居林、霹靂州的卡地（Kati）、直弄（Trong）和宜力（Grik）、柔佛的麻坡、砂拉越的三馬丹（Sematan）和實文然（Simunjan）都有可能成為含有稀土元素的礦物來源地，並有可能被開採。”

“為了可以持續開發這種稀土元素資源，本部門也研究相關政策和法律。”

希維爾：稀土業能為我國賺1000億

希維爾說，稀土工業在未來10年內，將能為我國經濟貢獻高達1000億令吉的收入。

根據《馬來郵報》的在線報導，希維爾指將從私人領域，特別是中小型企業向政府獲取有關稀土採礦地點的數據，以在發展該工業方面發揮重要作用。

“政府的重點是為採礦業開發下游部門，而不是僅僅出口原材料。”

他提到，水務部正考慮建立馬來西亞礦產開發局（MDAM），而這是今年1月首次提出的想法。

預計MDAM將以整體方式快速跟踪礦產和採礦業的發展和管理，包括成為該行業的監督機構。

希維爾：要國家進步 “人民應開明看待稀土業”

希維爾說，若馬來西亞要成為進步的國家，國人就須以開明的思維看待稀土行業。

他在國會下議院部長問答環節回應國會反對黨領袖拿督斯裡依斯邁沙比利的提問時說，若要發展稀土業，我國就必須建立稀土產品的下游工業，即利用稀土生產更多副產品或加工產品，而非只是出口稀土。

“我們已經在舉行公共諮詢及聽證會後對萊納有了決定，內閣也會於近期內作決定……而我想說的是，若要國家進步，我們應該善用萊納作為例子。”

“不要跟隨（萊納處理）廢料的例子，若有好的系統能使用，我想對我們要做的事是沒有問題的。”

“我想，對這個領域，我們應該要有開明的思維。”

不過，他也表明，政府還需要進行國際性的研究，包括與本地大學合作，以針對稀土發展的最佳系統與制度進行探討。

指我國礦產總值7320億元 “散佈雪霹彭吉柔丹登各州”

希維爾說，大馬在礦產方面擁有巨大的財富，預計總值為7320億令吉。

“我國擁有價值836億令吉的130萬噸儲備，這些可以在彭亨、吉打、霹靂、柔佛、雪蘭莪、吉蘭丹和登嘉樓找到。”

“在彭亨、吉蘭丹、柔佛、登嘉樓、霹靂、馬六甲、吉打和森美蘭的鐵礦石價值約為578億令吉，估計儲量為4億9860萬噸。”

他披露，全國各地可開發的礦產包括鋁土礦（156億令吉，1億6980噸）、銅（90億4000萬令吉，585萬噸）、鎳（17億令吉，7500萬噸）、錳（500萬令吉，570萬噸）、金（99億令吉）。

提及萊納的問題時，希維爾在回應百樂（Bera）區國會議員依斯邁沙比裡的問題時說，內閣不久後就會針對此事發表文告。

“美日不發展稀土業” 黃德：爲何大馬要發展

行動黨文冬區國會議員黃德要求水務部部長希維爾針對先進國如美國和日本不發展稀土工業，而我國卻需要設立稀土廠一事作出解釋的附加提問，希維爾說：“別的國家不做，不代表我們不能做，只要設立並采用嚴謹的條例與法律，國家的發展在我們手上，我們就能確保國家的經濟（良好），與此同時，我們會關注國家的環境及社。”

“比如在關丹，我們可以改善標准作業程序，尤其是環境及社區安全，同時提高國家收入。”

他也力挺企業發展部長拿督禮端尤索夫早前指稀土將為我國帶來1000億令吉投資的說法。

此外，希維爾披露，水務、土地及天然資源部和彭亨州政府將於近期宣布對鋁土礦的管制，包括鋁土礦必須在我國完成清洗工作，以及只能出口鋁土礦礦石。

“本部門正在研究是否要成立馬來西亞礦物發展局，讓礦物資源成為國家新的經濟來源。”