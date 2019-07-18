【性片風暴】總警長：幕後者是某黨要 花數十萬 策謀性片

（吉隆坡18日訊）全國總警長拿督斯里阿都哈密說，警方的調查發現，某政黨一名領袖策謀並花了數十萬令吉僱人制作和散佈“男男性愛短片”，以羞辱及打擊某人的聲譽。

他說，該名政黨領袖是短片的幕後主導，與一夥惡性團體制作並撒播該短片，目的是要挑起社會不滿。

他今日傍晚發表文告指出，有關性愛短片屬實，但無法確定性短片中人是被指涉及的人士的身份。

他說，警方已經接獲大馬網路安全機構的分析報告，報告確認有關短片是真的成分很高。

“不過，臉部辨識結果卻無法確定短片中人就是被指涉及的人士。”

有關性愛短片是從6月開始在社交媒體平台流傳。原產業部副部長前高級機要秘書哈茲阿茲隨後承認，他是短片中的其中一位主角，並點名經濟事務部長兼公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏是另一位主角。

不過，阿茲敏堅決否認有關指控，並指有人企圖結束他的政治生涯。

阿都哈密昨晚回答大馬廣播電視台第一電視台一清談節目主持人賽益慕拉華的提問時，確認有關短片是真的，但無法100%鑒定片中人的身分。

他表示，他不能隨意宣布片中人的身分，因為這個事情可以被帶上庭，希望大眾能夠理解警方的難處。

他重申，這起案件並不簡單，並不是一兩周就能完成的。“在外界施壓要求我提供時間表，我僅能回應說案件還在積極展開調查中。”

他披露，警方在調查此案時涉及數個角度、首先是片中人淫穢的動作、其次是片中人的身分、還有這是否是一個假視頻；但確定的就是，散播這個視頻的人需要被對付。

另一方面，他也駁斥公正黨主席拿督斯里安華政治秘書法哈斯被扣在警方扣留所助查期間，24小時未獲進食的指控。

“這些都是不實指控，我鄭重否認。”