【性片風暴】總警長：圖激起社會憤怒 某黨要花大錢散播視頻

（吉隆坡18日）全國總警長拿督斯里阿都哈密說，警方在調查捲入經濟事務部長拿督斯里阿茲敏阿里的“男男性愛短片”醜聞，發現幕後者是某政黨一名領袖。後者花了數十萬令吉僱傭一批人散播性片，以羞辱及打擊某人的聲譽，並激起社會的憤怒。

阿都哈密於今天傍晚發表文告說，警方已接獲大馬網絡安全機構針對該短片的分析報告，報告中顯示有關視頻有極大的幾率是真的，但在進行臉部辯識時，卻無法得出一個明確的結果。

另外，阿都哈密於今早偕全國毒品罪案總監拿督莫哈末卡里爾和全國商業罪案調查部總監拿督斯里莫哈末查卡利亞，訪問國防衛隊（ATM）總部，被追問“男男性愛短片”案件調查進度時，針對記者詢問調查這起牽扯經濟事務部長拿督斯里阿茲敏的案件是否遭受干預，阿都哈密強調沒有受到任何一方施壓和插手調查工作。

查案未受干預

他重申警方是在完全獨立的情況下展開調查。

因涉嫌此案而被捕的公正黨主席拿督斯里安華的政治秘書法哈斯，有指他在警方扣留所內24小時都沒有進食，阿都哈密指這完全是莫須有的指控。

在周日，警方在巴生河流域逮捕包括哈茲阿茲在內的6名男子，隨後再於前天在柔佛再逮捕包括法哈斯在內的3名男子，並在錄供後釋放其中一人。目前警方援引刑事法典第292（販賣或傳播淫穢物品）及1998年通訊及多媒體法令第233條文調查此案，

至於目前仍被扣留的8名嫌犯，將延扣助查至周六（20日）。