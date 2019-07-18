巴西古當再傳毒氣 又20學生嘔吐頭暈











（新山18日訊）巴西古當丹絨布蒂里度假邨國小再傳有約20名學生，因聞到空氣中的化學氣味而出現不適癥狀。

金金河行動委員會副主席莫哈末拉菲告訴記者，據他了解，學生是於今早11時許，接連出現嘔吐及頭暈等癥狀。

他透露，出現癥狀的學生已被送往巴西古當健康診所求醫，但他不確定是否有學生因情況嚴重，而被轉送到醫院救治。

他說，受影嚮的學生當中，有者已是第三次在污染事件中出現癥狀。

莫哈末拉菲表示，該校只有上午班，基於標準作業程序（SOP），校方沒有特別宣布疏散所有學生回家。

另一方面，受影嚮的學生被送往巴西古當的亞依比魯健康診所（Klinik Kesihatan Air Biru）後，有家長因在現場拍攝照片，而遭到醫護人員口頭警告。

女兒第3次中招

學生家長西蒂艾達接受記者訪問時說，12歲女兒今早在學校出現暈眩及作嘔癥狀，她接到教師的通知後，即刻趕往診所，這已是女兒第三次“中招”。

西蒂艾達也是金金河行動委員會的成員，她說，一名診所的醫護人員看見她在拍照後，即口頭警告她，若再拍照或轉發給媒體，將會被罰款，令她大感不解。

她認為，如今再有學生因污染事件出現不適癥狀，政府似乎想要掩蓋，但她希望能把這項消息傳達給更多人知道，以引起政府關註。

她表示，孩子在金金河污染事件爆發後，因出現手腳抽蓄、暈眩及作嘔癥狀而住院3天，情況危急；第二次污染事件發生時，則是被送往巴西古當室內體育館接受救治。

西蒂艾達說，孩子自5月21日出現不適癥狀後至今，感冒依舊沒有痊愈，且經常會發燒及咳嗽，身體愈加虛弱。

設30人調查隊 報告6周後出爐

（新山18日訊）大馬環境局總監諾琳札法指出，針對6月發生的巴西古當空污事件，當局成立包含各層面專家的30人調查團隊，完整的報告將於6個星期後出爐。

此外，諾琳札法今天在柔佛州環境局召開記者會，受詢及今早在巴西古當丹絨布蒂里度假邨國小傳出約20名學生，因聞到空氣中的化學氣味而出現不適癥狀，她表示已接獲消息，但需待衛生局提供資料。

巴西古當於6月20日爆發空污事件，諾琳札法說，6月20日至7月17日，柔佛州環境局等單位使用氣體讀數監測器在巴西古當138個地點，包括學校、公共場所和工廠檢查空氣素質，同時調查當地257家工廠。

她指出，當中發現有3家工廠釋放甲硫醇（gas methyl mercaptan）、丙烯腈（Acrylonitrile）及丙烯醛（ Acrolein）氣體，其中甲硫醇的超標指數造成3公里外的瑪哇宗教學校和巴西古當第四國小的學生於6月20日首當其沖，多名學生出現呼吸困難等癥狀，入院治療。

不過，入院學生的血液及尿液檢測報告沒有發現這3種氣體或化學物質的存在，諾琳札法披露，工廠釋放超標氣體經抵觸法律，調查團隊將進行詳細的研究，從而掌握有力證據。

以諾琳札法為首的調查團隊，成員有環境局、消拯局、化學局、衛生局官員，以及國立大學（UKM）教授，水質、空氣、地下水、土壤等領域專家。

據了解，甲硫醇是具有獨特腐臭氣味的無色氣體，主要用於生產甲硫氨酸，被用在家禽和動物飼料膳食的成分、塑料工業中的調節劑及作為生產殺蟲劑中的前體等。

甲硫醇的指數在10ppm水平時可聞到異味，20ppm時會出現不適癥狀，40ppm為環境局限定的臨界指數。當局的調查發現工廠釋放的超標指數是134ppm，但諾琳札法受詢時不願意透露3家工廠的詳細資料。

事發至今，聯合檢舉行動也發現另3家分別經營塑類再循環、金屬和處理固體廢料的非法工廠，發出12張停工令，60張警告信，136張數額約27萬2000令吉的罰單。

另一方面，柔佛州環境局局長旺阿都拉迪指出，執法單位初步檢舉行動報告，顯示巴西古當有18家非法工廠，當中有者設於集水區，有者在政府土地上，當局已指令工廠停止運作，同時準備法庭提控程序等文件。