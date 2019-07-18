巴西古當再傳化學毒氣味 又39學生嘔吐呼吸困難











（新山18日訊）巴西古當空氣污染事件續延燒，截至週四下午2時，共有39名來自該區的5所學校的學生出現嘔吐及呼吸困難的症狀，在這當中，丹絨布蒂里度假村國小的20名學生因嗅到空氣中的化學氣味而不適。

柔佛州衛生、文化及遺產委員會主席莫哈末庫贊週四發文告指出，衛生局已採集受影響學生的尿液檢驗，以鑑定導致他們出現上述症狀的成份。

“受影響學生分別來自丹絨布蒂里度假村國小（30人）、哥柏國小（6人），馬賽城國小、巴西古當第四國小及丹絨布蒂裡度假村國中（皆1人）。”

他披露，這些學生已被送往巴西古當及馬西健康診所接受治療。

他也強調，政府並沒有如外界指控般的輕視巴西古當的空污事件。

他說，截至本週四，涉及的單位一直都在監督情況，包括持續監督巴西古當區的空氣素質。

“據我了解，任何人只要提供與巴西古當環境污染的相關情報，環境局都會發出獎賞。”

此外，金金河行動委員會副主席莫哈末拉菲說，據他了解，丹絨布蒂里度假村國小的學生是於週四早上11時許，接連出現嘔吐及頭暈等症狀。

家長：醫護人員警告勿拍照 “政府似欲掩蓋事實”

丹絨布蒂裡度假村國小受影響的學生被送往巴西古當的亞依比魯健康診所（Klinik Kesihatan Air Biru）後，有家長因在現場拍攝照片，而遭醫護人員口頭警告，有關家長因此認為當局似有意掩蓋事實。

學生家長西蒂艾達說，其12歲女兒週四早在學校出現暈眩及作嘔症狀，她接到教師的通知後，即刻趕往診所，而這已是她的女兒第三次“中招”。

西蒂艾達也是金金河行動委員會的成員，她披露，一名診所的醫護人員看見她在拍照後，即口頭警告她說，若再拍照或轉發給媒體，將會被罰款，這令她大感不解。

“如今再有學生因污染事件出現不適症狀，政府似乎想要掩蓋，但我們希望能把這項消息傳達給更多人知道，以引起政府關注。”

她說，孩子在金金河污染事件爆發後，因出現手腳抽搐、暈眩及作嘔症狀而住院3天，情況危急，在第二次污染事件發生時，其女兒則是被送往巴西古當室內體育館就醫。

“我女兒自5月21日出現不適症狀後至今，感冒一直沒有痊癒，且經常會發燒及咳嗽，身體越加虛弱。”