殺人鯨首現登海域 鑽油台人員拍珍貴視頻

（瓜拉登嘉18日訊）一對殺人鯨首次在登嘉樓海域出現！

本星期二，數名在登嘉樓吉利地國油公司鑽油台工作的人員，無意中發現附近海面出現這對殺人鯨的蹤影，在驚嘆之餘，亦即刻拍下一段長達30秒的珍貴視頻畫面。

大馬漁業局屬下蘭鬥阿邦漁業研究機構(FRI)海洋哺乳動物組主任莫哈末達米米阿里阿末發文告證實，畫面中出現的海洋哺乳動物就是學名為Orcinus Orca的殺人鯨。根據該研究機構記錄，殺人鯨不曾出現在登州海域，而7月16日則是殺人鯨首次在登州海域的出現。

“我們相信這一對殺人鯨是一雄一雌，並且把鑽油台所處的南中國海作為它們遷徙的所經路線之一。這兩只殺人鯨的體積推測長達6至8公尺，個別的體重估計介於5000至6000公斤。”

***位居最高獵食者

莫哈末達米米補充，殺人鯨是非常可怕的動物，因為它是海洋生態系統當中位居最高的獵食者，其獵食對象包括魷魚、海龜、海鳥、鯊魚，以及海狗與海豚等海洋哺乳類動物。

“有時候，這種鯨魚會攻擊人類，例如一些發生在國外的案例。殺人鯨自從於1960年代受到廣大的關註後，而開始被飼養在池里，一直延續至今日。在一些國家設有海洋主題公園，如在法國、美國及日本，有專人負責訓練殺人鯨，使它們變得較溫馴，以便作為保育、教育及表演用途。”

他說，大馬漁業局在過去都根據1985年漁業法令27條文積極保護這些瀕臨滅絕的海洋魚類，尤其是1999年(2019年修改)漁業條規(瀕臨滅絕的魚類控制)中，也包含了海洋哺乳類及海龜。

“任何人如果發現這些瀕臨滅絕的魚類，無論是生存的還是死亡的，都必須盡快聯絡最靠近的州或縣漁業局，或者致電漁業研究機構以便迅速採取行動，如此一來將有更高的機率可拯救到這些海洋物種。”