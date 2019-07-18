趙家冀總檢長審核證據 以他殺角度查明福案

（馬六甲18日訊）趙麗蘭今日針對總檢察長較早時以缺乏證據以謀殺罪名來調查趙明福案，發表文告指趙家希望總檢察長親自梳理明福案件來龍去脈，審核現有的證據，並以刑事罪名，即他殺角度下令警方開案。

她在文告中表示，細讀了昨日報道，關於總檢察長湯米湯姆斯向財政部長林冠英和趙家代表律師藍卡巴星針對明福案件的回函，趙家非常難過和失望，也對總檢察長的說明感到非常不滿。

她指出，總檢察長從2018年6月5日上任至今，历時1年1個月又10天，而內閣在2018年6月20日公開承諾為明福重新開案，給趙家和全國人民一個交代，還趙家一個公道。

“總檢察長只是會見了時任反貪會主席蘇克里及時任全國總警長傳達盡快解決此案的意願，卻很不幸被唬弄拖延，身兼高職手握大權的時任反貪會主席和全國總警長口頭同意卻沒任何行動，讓案件無進展历時一年多。”

希望解釋3問題

趙家希望總檢察長和希盟政府解釋3個問題，（一）如何對付這些濫權和不務正業的前高官以落實問責制度？（二）如何確保執法單位里的敗壞制度和拖延手段，尤其是調查此案的警方和反貪會，不會再度發生？（三）總檢查長是否應該採取措施跟進此案，和杜絕繼續被官員唬弄？

“對於總檢察長所說，警方曾設立三個特別調查小組調查此案的時段、調查方向、以什麼條例調查、調查的對象和範圍，趙家感到疑惑，期待總檢察長可以向大眾和趙家細說。”

據他們所知，警方在國陣執政下從來沒有以刑事角度調查此案，從2009年7月16日開始草草了事後，以突然死亡（sudden death）結案，趙家因此被逼經历驗屍庭、高庭和上訴庭程序。

“懸案判決後，時任總檢察長阿都幹尼也上訴到高庭，試圖把明福案歸為自殺方向，罔顧身為總檢察長不偏不倚、公正審理、把守正義的職責。在企圖把明福案推往自殺方向，又擔任起‘鑒定明福死因和反貪會程序’的皇委會執行員。”

她說，我們無法接受湯米湯姆斯昨日所說，無法確定明福死因“或”無法確認到底誰牽涉其中的說法，他必須解釋憑什麼證據下此結論？他曾經親自梳理明福案的來龍去脈嗎？還是聽從站在自殺立場的總檢察署官員們的片面之詞？或單一根據從來沒有以刑事角度調查明福案警官的論述？

湯米湯姆斯剛上任後曾感嘆，時任總警長和時任反貪會主席不守誠信、施展拖延戰術。湯米湯姆斯是否還能接受他們調查出來的報告？報告結論可靠嗎？能不偏不倚嗎？會公正嗎？在聽從總檢察署官員解說過去的調查結論時，是否曾經深思這場涉及策劃政變而導致命案發生的幕後黑手？湯米湯姆斯的論述已對趙家造成二度傷害。

趙家明白和了解總檢察署不是調查機構，只能依據警方準備的調查結果和證據作判斷，才能把兇手提控上庭。但內政部長慕尤丁已在6月說明，警方的調查方向是根據總檢察長命令進行。

我們相信，若總檢察長能親自梳理明福案來龍去脈，就不會把重新查案的條律當作行政程序（merely administrative procedures）而已。

縱使趙家也不是調查機構也不具備調查權力，但是我們知道以什麼刑事條例開案的重要性，這樣才能擬定調查方向和範圍。

至於總檢長給予藍卡巴的回函，內容更是匪夷所思、荒唐和無法讓人接受。

回函中註明，經過總檢察署官員的幾次審查（先不談這些官員是否是擁有個人立場、曾經直接或間接涉及把明福案推往自殺或受時任總檢察長的影嚮），總檢察長認為證據不足以在刑事法典304或304A下提控，而放棄了以這些條例開案，反而以非法禁錮重新調查，因為扣留室死亡案件用此法典沒任何不適。

趙家懇請總檢察長理解重新開案的目的，同時解說刑事致死案件的整個流程，第一，是否應該由總檢察長制定刑事條律讓警方開案，警方才能開案？第二，警方開案制定調查手法、方向、範圍、最後才收集證據，呈交報告，讓總檢察署把犯人提控上法庭？然而總檢察長回信的解說警方必須有足夠的證據讓某人可以在304或304A的條律下被提控，警方才能以同樣條律開案調查。

這不是顛倒流程，荒唐的要求先收集證據才決定如何開始調查？總檢察長是否明白為明福重新開案的現階段，是還沒到到達制定條律提控犯人上法庭？這刑事調查還沒開始，談什麼證據呢？

再者，趙家要求總檢察長解釋：何謂證據不足？是個人的專業判斷還是過去一年已經調查的結果?（一）為何在反貪會拘留內死亡純粹屬於非法禁錮，而不是謀殺案。（二）上訴庭證實趙明福死因存在他殺證據，為何總檢察長不遵循這個指示？（三）上訴庭裁決趙明福的死是由身份不明的一人或多人，包括反貪會官員的非法行為所造成（墜樓前的傷痕和導致死亡）。這些刑事責任，與非法禁錮有何關聯？（四）為何他殺證據確鑿，警方卻以最微不足道的條令開案？

趙家希望總檢察長慎重考慮以他殺罪名下令警方重查明福案，遵從內閣指令而不是根據國陣執政時期的調查結論來混淆人民。