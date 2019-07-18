警突擊關丹2夜店 扣67女公關 最小19歲

（關丹18日訊）武吉阿曼警察總部反風化、肅賭及私會黨取締組（D7）淩晨在關丹展開“污點行動”（Ops Noda），突擊檢舉市內兩家娛樂場所，扣留67名外籍女公關，最小僅19歲。

67名落網的外籍女子年齡介於19至40歲，分別為33名泰國女子、29名中國女子、4名越南女子及一名遼國女子。警方將援引1963年移民局法令第6(1)條文（沒有準證）、第15(1)(c)條文（逾期逗留），以及第55(B)條文（僱用非法外勞）展開調查。

武吉阿曼警察總部反風化、肅賭及私會黨取締組（D7）副主任莫哈末賀基爾胡先指出，這項取締行動於今日淩晨1時05分開始至清晨，武吉阿曼警察總部共派出8名官員及26名警員，同時也獲得彭亨州警察總部及關丹警區總部D7組調派人員支援。

警方也逮捕12名年齡介於20至45歲的員工，分別為2名華裔男主管、2名華裔男女收銀員、4名華裔男招待員及4名孟加拉籍男招待員。

當場充公的物品包括6台對講機、一台對講機充電器、2張市議會娛樂執照、9張日期為17日的銷售收據、8張員工職務表、4瓶不同牌子的酒精飲品及現金8157令吉。

此外，警方將援引1963年移民條例第39（b）條文（違反準證條規）、1967年關稅法令135條文及彭亨州娛樂法令4(1)b 條文展開調查。

****沒合法工作準證

莫哈末賀基爾胡先指出，這兩家娛樂場所都沒有合法的娛樂中心營業執照，同時也相信直到今年6月30日為止，由關丹市議會所發出的娛樂中心執照有效期已經截止。根據警方的偵查，這兩家夜店營業已近兩年。

“所有在取締行動中被扣查的67名外籍女子，在未擁有合法工作準證下，涉嫌在這兩夜店里從事女公關的工作。

調查顯示，其中一家夜店顧客支付女公關的消費，4小時收費介於240至640令吉。總共有44名在這家店工作的女公關被扣查。

“另一家夜店總共有23名女公關落網，她們是通過顧客打賞的小費及所消費的酒精飲料中抽傭金。目前，所有夜店員工及女公關，都被帶往關丹警區總部協助調查。”