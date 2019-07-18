搗中國網賭集團逮50人 微信招客 月賺150萬





（吉隆坡18日訊）中國網絡賭博集團“阿彭黨”於一個月前，以每月4000令吉在甲洞美羅柏蘭嶺路一間公寓店屋租下單位做網賭中心，同樣也以4000令吉租下店屋樓上一間公寓單位做住處，最終被接獲情報的警方上門搗破巢穴，逮捕49名中國籍男女和一名本地跑腿，揭發他們利用微信招徠中國網賭客，一個月轉賬額達150萬令吉。

吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭今天下午在記者會說，冼都警區總部聯合吉隆坡警方於本月15日晚上10時，搗破一夥中國網賭集團的巢穴。警方在行動中逮捕46名中國男子、3名中國女子，年齡介於19至52歲，以及一名負責替集團成員跑腿和打包三餐的本地華裔男子（29歲）。

他說，警方起獲48台手提電腦、67台手機、2台路由器、2台數據機、3張磁卡和6串鑰匙，總值10萬令吉。

49男女同住一屋

他透露，警方盤問嫌犯後發現，他們除了租下店屋單位做網賭中心，也租下店屋樓上一間公寓單位做住處，49名男女同擠一屋。

馬茲蘭指出，警方調查顯示，嫌犯在本地設中心，透過微信發送網賭營銷訊息給中國賭客，讓賭客下載手機應用程式網賭，將現金轉賬轉換為賭博籌碼。他們僅營運一個月，不過這一個月的轉賬金額已達150萬令吉。

他說，隨著這批男女落網，警方正在調查集團是否也向本地人招徠生意。警方援引1953年住家公開賭博法令第4B（a）條文和移民局法令第6（1）（c）條文調查。

首腦是中國人 訓練同鄉來馬操作

馬茲蘭披露，網賭集團首腦是一名叫“阿彭”的中國人，這些落網的中國人受訓後來馬進行網賭大本營勾當，每月賺取2000至2500令吉薪水，但被限制活動，每天僅能往返公寓和店屋。

他說，“阿彭”在本地進行投資，也扣押嫌犯的護照，警方正在追查他的下落，也將與中國方面合作以搗破更多在本地設大本營的網賭集團。

馬茲蘭說，嫌犯已被警方帶返冼都警區總部扣留，華裔嫌犯今天延扣期滿並將申請繼續延扣，中國男女嫌犯則延扣14天至本月29日。