內長：8月起寬赦至年杪 黑工罰款700可回國

（布城18日訊）政府將從8月1日起至12月31日推介“永遠回家”（Back For Good）非法外勞遣返計劃，外勞只需要繳付700令吉的罰款，就可以買機票回國。

內政部長丹斯里慕尤丁作出這項宣布說，預料會有30萬至40萬名非法外勞參與這次的寬赦計劃。

他說，這項計劃已獲總檢察署批准，外勞必須攜帶旅遊證件（護照和緊急旅遊證件）和7天有效期限的機票回國。

他是今日巡視移民局後，在記者會上說，政府允准抵觸1959/63移民法令，包括逾期逗留和沒有合法證件的非法外勞，根據政府所規定的條款自願回國。

他坦言，大馬的非法外勞數量龐大至他也不能確定真正的數額。但他說，5個月足夠時間讓他們回國，否則後果自負。

他也披露，這項計劃全權由大馬半島的移民局負責，沒有第三方，包括代理和供應商參與，移民局已準備80個櫃檯和動員200名官員來推動這項計劃。

“我們已經在本月12日和外交使節匯報，希望外交使節在發出旅遊證件方面給予充分合作；移民局同時也和警方舉行協調會議，以便計劃能夠順利推展。”

原本罰款最少1.5萬

他說，參與者只需付700令吉，若根據法律，非法外勞可被罰款最少1萬5000令吉。

“參與者將會被列入黑名單，有人建議5年期限，但我認為應該永遠不再允許他們入境。”

他也提醒雇主在這項計劃過後，勿繼續僱用非法外勞，因為政府將從2020年開始展開嚴格的取締行動，任何違例的雇主將會受到嚴厲對付，罪成可被判罰款、監禁，甚至鞭笞。

他說，政府希望能藉此減少非法外勞在大馬的數額，同時不希望大馬被看作是一個不遵守法紀的國家，因為非法外勞和走私人口案件很難區分。

他表示，他其實很抗拒（再辦寬赦計劃），因為過去多次的漂白計劃，雖有一些效果，但未能有效減少非法外勞數量。

他之後將會推介一個解決非法外勞課題的全面計劃，而這次寬赦計劃只是希盟的競選宣言之一。

針對一些外勞因為未獲資金而拒回國，他說，政府不會協助，因為他們非法入境和逗留，已抵觸大馬法律，最多只能遣送回國。

“大馬也因為一些雇主剝削勞工，導致大馬在走私人口污名下被監督，這些都與非法入境脫離不了關係。”

他表示，政府在去年已經廢除外包公司，外包公司若要經營相關事務，必鬚根據職業介紹所法令向人力資源部註冊。