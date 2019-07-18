【性片風暴】27領袖轟安華 VS 夠數任首相

（吉隆坡18日訊）27名公正黨中央領袖今日聯連挺署理主席阿茲敏，並指黨主席安華破壞黨團結，拿督斯里安華今日回嗆說，他掌控足夠的國會議員數目，以支持他出任下任首相。

“我有那個數目（國會議員支持）。我有希盟和首相的支持。”

安華也駁斥阿茲敏是他接任首相的阻礙。他說，他獲得希盟的支持以接替敦馬哈迪。

每週會面敦馬

他說，支持他的國會議員都與他同在。“希盟已經發表堅定立場，沒有改變（支持我出任下任首相）。首相（馬哈迪）和我每周見面。”

他今日在國會走廊召開記者會時強調，他擁有希盟國會議員和首相的支持，所以這類的猜測對他和公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏是不公平的。

他也覺得現在玩弄的政治陰謀令人厭惡。

針對阿茲敏昨日發表的“照鏡論”，安華認為，他可能從媒體的報導中沒有完全理解他的言論。

他說，阿茲敏現在處於艱難時期，他不會回應他這番言論。

“阿茲敏覺得我來國會要他辭職，但這是不真實的。”

“我對他的回應不會感覺悲傷，但我想他應該閱讀完整的聲明。”

他也覺得，人們不要用阿茲敏的回應大做文章。

另外，公正黨副主席兼砂拉卓區國會議員阿里比朱說，他是為了黨的團結而簽署聯合聲明結。

鄭立慷：為了團結政黨

另一名副主席鄭立慷則說，簽署聯合聲明的27名公正黨簽署領袖和國會議員，沒有很好地理解安華的言論。

“安華是說‘如果涉案就需辭職’，他的言論和首相敦馬哈迪是一樣的。”

他表示，慶幸大部分領袖和國會議員依然和安華在一起。

“我覺得黨並沒有分裂，他們的簽署只為了團結政黨。”

出席記者會的包括婆羅洲高原區國會議員威利莫因、雙溪大年區國會議員拿督佐哈里、加埔區國會議員拿督阿都拉沙尼和禮讓區國會議員賽依布拉欣。

簽署者誤解聲明

詢問公正黨領袖聯署信件，安華認為，簽署者誤會他的聲明，但他也意識到他們是出於團結政黨的意願。

“我接受他們的解釋，也許我應該說，我們把事件交給警方調查。

藍眼譴責齷齪政治

對於阿茲敏涉及男男性愛短片是政府高層的陰謀之一，他回應說，這是子虛烏有的謠言。安華重申，性短片案爆發以來，他與公正黨的立場是譴責齷齪政治，這個立場不曾改變。他同時也向阿茲敏及家屬表達同情