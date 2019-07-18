誤吞塑料或被漁網纏住 彭上半年11海龜死

（關丹18日訊）人類的疏忽行為害死不少海洋生物，截至今年上半年，彭亨州已經有11只海龜被發現誤吞塑料或被漁網纏住而死亡。

彭亨州漁業局局長拿督阿查哈里說，有很多海龜都因為被海裡廢棄的漁網纏上，又或者吞食垃圾如塑料製成品，而導致腸胃問題致死。

“根據紀錄，單單今年3月份就已經發現6只海龜屍骸，也是發現死海龜最多的月份，其次為1月和2月，分別發現2只，而6月也有1只。”

他指出，當局是接獲當地人們或遊客的投報之後展開調查，才發現海龜屍骸，而多數均是在沙灘上發現。

“由2007至2018年的12年來，共有66宗海龜死亡案，涉及64只綠海龜（Penyu Agar）和2只麗龜（Penyu Lipas）。”他日前受訪時，如是指出。

阿查哈里披露，當局非常關注，因為當中有不少都是因為人類的疏忽而無辜致死。

“彭亨漁業局再次提醒漁民，捕魚作業時要使用當局准許的魚鉤，以免海龜被誤勾或者受困而死。”

他也說，當局也鼓勵本地漁民，尤其拖網漁船使用海龜逃脫裝置（Turtle Excluded Device）或簡稱TED，好讓被漁夫漁網捕獲的海龜得以逃脫。

他提到，漁業局每年都會舉辦醒覺活動，為漁民講解愛護海洋，其中包括不要將垃圾，特別是塑膠類的東西投入海或河流。

他說，除了大多海龜會誤會塑料垃圾是水母或海藻等生物而誤食之外，也有海龜因撞上船的扇葉而死亡案例。（LSL）