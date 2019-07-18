教育部：僅完善助學生理解 未修訂中學歷史課本

（八打靈再也18日訊）教育部今日發表文告聲明，該部未針對中學的歷史課本的課程內容進行修訂。

“課程並沒有被刪除和廢除，相反地相關部分已經進行編制和重組，讓課程更完整和系統化，幫助學生理解國家歷史。”

教育部今日發文告針對歷史課本將修訂並移除有關日本侵占我國以及馬來亞共產黨威脅與緊急狀況等章節的問題回應表示，歷史課程最近一版的修訂為2017年，是目前所使用的課程內容，並指歷史課本的課程是分階段性進行。

文告說，第一批使用最新修訂版歷史課本的學生是2017年就讀中一的學生，這批學生在2020年會是中四的學生。

“2017年的修訂從2012年開始，涉及歷史史專家、公立大學講師、傑出的?史老師和歷史學科改進工作委員會（JKPMPS）的歷史課程專家小組和歷史教科書的課程官員。”

文告說，中三歷史的中學標準課程（KSSM）內容的主要章節是外來勢力入侵，學生將學習西方權力的干預與當地社會的反應。

“西方殖民與干預的主題，讓學生了解西方列強的入侵、海峽殖民地、馬來聯邦、沙巴和砂拉越，以及西方殖民對我國經濟和社會的影響 。

“而在當地社會反應的章節，學生將了解反對派人民參與第一次地方民族主義運動、馬來統治者如何處理西方所帶來的挑戰，以減緩西方勢力在我國擴大。”

教育部補充，日本殖民、馬來亞共產黨威脅與緊急狀況的章節，先前是中學綜合課程（KBSM）中三的課程，從2020年起將依據中學標準課程成為中四學生的課程內容。

教育部也在文告中要求無相關責任者停止傳播不實的信息。