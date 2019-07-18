刷330萬買首飾給女王 納吉：法庭上揭曉

（八打靈再也18日訊）針對《華爾街日報》報道前首相納吉在美國、大馬、意大利等地度假、購物及買首飾，耗用1500萬美金（約5880萬令吉），納吉昨晚11時23分在其臉書發表一則長文回應。

納吉列出《華爾街日報》對其的數項指控：

1. 2011年用5萬6千美金（約為22萬令吉）購買豪車；

：22萬令吉在大馬並不足以買名車豪車。

2. 2014年10月，用75萬歐元（約為330萬令吉）在意大利購買首飾；

◆納吉回應：“自己是在意大利完成一筆330萬令吉的交易。“我是用我自己的信用卡。某個國家的女王曾經寫信給我的妻子（羅斯瑪），那些首飾是買給女王和她的隨行人員。”

然而，納吉並沒有說明該女王來自哪個國家。“接收者的名字和國家即將在不久後在法庭揭曉。揭曉之後，就可以寫信去問他們（接收者）。”

3. 2014年12月22日，用13萬美金（約為51.2萬令吉）在美國夏威夷購買香奈兒（Chanel）首飾；

◆納吉回應：自己在夏威夷與美國前總統奧巴馬打高爾夫球時，在香奈兒購買51萬令吉的物品，更多詳情將在法庭上解釋。

4. 於2011年至2014年間，支付1400萬美金（約為5500萬令吉）給Jakel Trading 公司。

◆納吉回應：最大筆金額的550萬令吉，被指支付給Jakel Trading 公司，是希盟政府對自己的指控。該公司已發表聲明指該款項是買賣的交易款項，並非所謂的度假、購物和買首飾的用途。