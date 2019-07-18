台灣總統選戰 民調：蔡英文支持率小勝韓國瑜

台灣高雄市長韓國瑜周一（15日）在2020年台灣總統大選國民黨初選中勝出後，首份大選民調出爐，立場親綠的兩岸政策協會昨公布的“近期兩岸議題與2020總統大選投票意向”結果顯示，現任總統蔡英文有45.9%支持率，高過韓國瑜6.9個百分點。

兩岸政策協會秘書長王智盛稱，這反映兩黨對決仍是“五五波”，雙方不應過度樂觀。

早前在國民黨初選的民調中，韓國瑜不僅擊敗黨內其他4名競爭者，也大勝將代表民進黨競逐連任的蔡英文及無黨籍的台北市長柯文哲。中央社報道，兩岸政策協會的民調顯示，若只有蔡英文和韓國瑜參選，兩人分別獲得45.9%和39%的支持率。

如果柯文哲加入競爭，蔡和韓的支持率分別為36.3%和33.7%，差距縮窄至2.6個百分點，柯則有22.3%支持度。若再加入在國民黨初選中落敗的鴻海前董事長郭台銘，蔡和韓的差距為3.2個百分點。若郭台銘與柯文哲拍檔參選，蔡和韓的差距僅有1.1個百分點。

王智盛表示，在之前藍綠兩黨初選的對比式民調中，都顯示自己的候選人大勝敵對政營，但本次民調顯示，蔡英文雖小勝韓國瑜，但許多對戰組合的差距都在誤差範圍內，這反映藍綠對決仍是五五波，雙方不應過度樂觀。

王智盛也指出，各種對戰組合中，蔡英文在20至29歲群體的支持度皆為最高，而韓國瑜則在60歲以上的群體根基穩固，這反映出不同世代對議題與候選人的期待，將是2020年大選必須註意的變數。