澳專員署荷大使館 聯辦MH17 5周年追悼會

（吉隆坡17日訊）5年前在烏克蘭東部邊境處被擊落的馬航MH17家屬對於國際調查小組（JIT）針對客機墜毀原因展開的調查結果感到滿意，並期望有關當局能在明年的審訊結果還給客機遇難者和家屬一個正義。

澳洲駐馬最高專員署和荷蘭大使館，今日聯合在澳洲駐馬最高專員署舉辦馬航MH17墜機5周年追悼會，獲得近50名機組人員的家屬和朋友出席。

MH17航班空姐組長多拉沙米拉的女兒諾迪雅娜在追思會後接受媒體訪問時坦言，國際調查小組在過去5年不僅是找出嫌犯，更是唯一一個努力試圖還原整起事件真相的組織。

“我對於國際調查小組的工作感到滿意，至於明年進行的審訊，讓我們拭目以待會有怎樣的審判結果。”

MH17客機乘客保羅的弟弟帕特里克則希望，有關當局不僅能找出擊落客機的負責人外，國際領導人更應該引此為鑒，解決當地至今還未結束的沖突。

“國際領導人應該努力解決當地的沖突，避免MH17遇難者的白白犧牲。”

本次追思會也在5年前客機墜毀的大馬時間晚上9時20分進行1分鐘的默哀，悼念罹難者。

同時，現場也置放了5支白蠟燭以及298朵向日葵，代表空難發生至今已5年以及298名遇難者。

除了澳洲駐馬最高專員安德魯以及荷蘭駐馬大使卡琳外，包括美國、加拿大、羅馬尼、意大利、愛爾蘭、英國、紐西蘭、印尼、菲律賓、烏克蘭、比利時、德國和越南駐馬使館都派代表出席追思會。

交部副秘書長出席追思會

此外，交通部副秘書長（政策）賽納西爾、武吉阿曼刑事調查部副總監拿督沙烈胡丁以及馬航管理員拿督莫哈末法依茲也現身追思會。

2014年7月17日，載有298人，包括283名乘客以及15名機組成員的MH17航班從阿姆斯特丹飛往吉隆坡。這些乘客分別來自荷蘭、馬來西亞、澳洲和印尼等11個國家，當中196人來自荷蘭、38人來自澳洲。

客機在飛行約170分鐘後，於馬來西亞當地時間晚上9時20分，在烏克蘭東部邊境處1萬米高空中被導彈擊中墜毀。

隨後，荷蘭領導各國聯合組成國際調查小組，針對客機墜毀原因展開調查。

調查小組於6月19日最新公布的報告，將客機墜毀原因指向俄羅斯，並宣布對4名涉案嫌疑人提起刑事訴訟，以及定於明年3月開庭審理案件。

不過，這一說法因被認為缺少證據，而遭到俄羅斯及馬來西亞方面的質疑。

俄駐荷大使指出 未接引渡俄嫌犯申請

（海牙17日訊）俄羅斯駐荷蘭大使亞历山大指出，當局還未接到荷蘭要求引渡馬航MH17客機被擊落俄羅斯嫌犯的申請。

聯合調查隊伍於6月公布3名俄羅斯嫌犯和一名烏克蘭嫌犯的名字。

然而，他不排除荷蘭可以通過駐莫斯科大使館要求引渡的可能性。