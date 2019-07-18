萊納斯待內閣決定” 希維爾：善用稀土廠技術成進步國

（吉隆坡18日訊）水務、土地及天然資源部長希維爾認為，國人應該以開明的思維看待稀土行業，包括“善用”萊納斯稀土廠在我國的投資及技術，讓大馬成為進步的國家。

“經過了公共諮詢及聽證會，現在我們已經對萊納斯有了決定，內閣也會在近期內做個決定……但我想說的是，如果我們要國家進步，我們應該善用萊納斯作為例子。”

“不要只是說廢料，如果有好的系統，我們能使用這樣的系統，我想對我們要做的事是沒有問題的。”

“我想我們對這個領域，應該要有開明的思維。”

希維爾今日在國會下議院回應國會反對黨領袖拿督斯里依斯邁沙比利，以及行動黨文冬區國會議員黃德提出稀土廠對環境及國人健康的威脅及隱憂，作出回應。

他也力挺企業發展部長拿督禮端尤索夫，早前指稀土將為我國帶來1000億令吉投資的說法。

“別的國家不做，不代表馬來西亞不能做，只要我們設下並採用嚴謹的條例及法律，國家的發展在我們手上，我們就能確保國家的經濟（良好），與此同時我們會關註國家的環境及社區。”

希維爾還說，如果大馬要發展稀土業，就必須要建立稀土產品的下游工業，不要只是出口稀土，應該要利用稀土生產更多副產品或加工產品。

水務、土地及天然資源部長希維爾表示，該部及彭亨州政府將在近期內針對鋁土礦（Bauxite）的管制作宣布，包括鋁土礦必須在我國完成清洗工作，以及只有鋁土礦礦石（Bauxite Ore）能出口。