【性片風暴】 藍眼27領袖：力挺阿茲敏 安華別破壞黨團結

（吉隆坡18日訊）隨著公正黨主席安華昨天就性愛短片案擱下一句“若涉及則應辭職”的言論後，該黨27名中央領袖今日發表聯署文告，促請安華停止發表任何足以破壞黨團結的言論。

“我們敦促公正黨主席安華，停止發表任何足以破壞黨團結的言論。我們呼吁黨主席立即確保黨團結，以維護我們珍愛的公正黨、希盟和國家的穩定。”

聯署的公正黨領袖包括祖萊達（房地部長）、阿米魯丁（雪州大臣）、巴魯比安（工程部長）、拉昔（國會副議長）、賽夫丁阿都拉（外交部長）、西華拉沙（鄉區部副部長）、卡瑪魯丁（交通部副部長）、哈尼扎（公正黨婦女組主席）、蔡添強、鍾少雲（國會議員）、瑪麗亞陳（國會議員）、佐納丹耶新（國會議員）、威利（國會議員）及西維爾（水源、土地及天然資源部長）等。

針對安華的這項言論，文告說，安華並沒有憑據，只是憑揣測。

他們認為，身為黨主席，安華應該在重大課題上提供清晰的領導能力，消彌試圖扳倒阿茲敏的惡劣政治手段。

在流傳的性片案課題上，他們認為，安華應該專注在卑鄙惡意和有計劃性散播性片的陰謀惡行。

聲明中也提醒安華要謹記，該黨自烈火莫熄時代便一直捍衛他，對抗齷齪政治手段。

“他應該記得，阿茲敏面對同樣的齷齪政治手段，而阿茲敏也捍衛他與其家人超過20年。”

聲明重申，該黨必須堅決反對這種針對阿茲敏的齷齪政治。