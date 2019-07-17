選區劃分通過 沙巴增至73州席

（吉隆坡17日訊）國會下議院今日以158張支持票，通過沙巴選區劃分報告動議，沙巴州議席增加13席，從原本的60席增至73席。

這項動議獲得朝野議員的一致同意，沒有人投反對票。

首相署部長拿督劉偉強在國會下議院總結時指出，選舉改革委員會（ERC）正在審查有關不需要舉行候選人提名日的建議，並研究一項更有條理的候選人提名方法。

針對巫統亞婁國會議員拿督斯里沙希淡詢問選委會是否允許共產黨加入選戰，他回應說，任何合法政黨都必需依據1966年社團法令（355法令）在社團註冊局登記，而選委會一旦批准政黨的標誌註冊，就能參與選戰，沒有權力阻止任何有效註冊的政黨參選。”

至於國席方面依舊維持在25席，只有詩南（Silam）國席將會易名為拿篤（Lahad Datu），同時另3個州議席將易名，即拿篤州議席改為詩南、丹絨阿魯的馬來名字從Tanjong Aru改為Tanjung Aru，丹絨峇都也從Tanjong Batu改為Tanjung Batu。

沙巴新增的13個州議席為N.O2冰谷卡（Bengkoka）、N.06班道（Bandau）、N.08賓達善（Pintasan）、N.13班台達利（Pantai Dalit）、 N.17達勞（Darau）、N.24丹絨克拉末（Tanjung Keramat）、N.27林巴浩（Limbahau）、N.44杜力（Tulid）、N.47得魯必（Telupid）、 N.51雙溪馬尼拉（Sungai Manila）、N.58拉馬克（Lamag）、N.61昔加麥（Segama）及N.70古古善（Kukusan）。

沙巴州面積7萬4000平方公里，沙巴人口從2015年的372萬人增至2018年的390萬人，該州由33個種族組成，包括4個最大的原住民群體，即卡達山──杜順族、巴瑤族、馬來人及姆禒族。

沙巴州議會是於2016年8月通過修改州憲法，把州議員人數由60人增至73人。

州議會通過增加13個州議席後，選委會即著手劃分選區，然後把報告提呈予國會尋求通過。